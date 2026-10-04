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Mehmet Şef'in restoranı Alaz'ın Google puanları hızla düştü! Orkun Işıtmak uyardı

YouTuber Orkun Işıtmak, MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın restoranında çektiği videoyla gündeme geldi. Mehmet Şef'in tepkisi sonrası Alaz restoranın Google puanları hızla düşünde Işıtmak'dan açıklama geldi.

Mehmet Şef'in restoranı Alaz'ın Google puanları hızla düştü! Orkun Işıtmak uyardı

YouTube'daki içerikleriyle beğeni toplayan Orkun Işıtmak, ünlü şef Mehmet Yalçınkaya’nın restoranında bir gün boyunca çalışmak ve bu deneyimi kayda almak üzere harekete geçti.

Fenomen isim Mehmet Şef henüz restorana gelmeden mutfağa girerek ekiple tanışınca ortalık karıştı. Mehmet Şef Işıtmak'ı kovmaktan beter etti. O görüntüler hızla sosyal medyada yayıldı.

Mehmet Şef in restoranı Alaz ın Google puanları hızla düştü! Orkun Işıtmak uyardı 1

Google'da Alaz restoranının yorumları bu olaydan sonra hızla düşmeye başladı. Mehmet Şef'in tavrını beğenmeyenler restorana gitmeden düşük puanlama yaparak tepkilerini gösterdi. Mehmet Şef'in restoran puanı düşünce Orkun Işıtmak hemen bir açıklama yaptı ve şunları söyledi:

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"LÜTFEN BÖYLE BİR ŞEY YAPMAYIN"

"Mehmet Şef'le yaptığımız videonun bazı yerlerinin çok yanlış anlaşılmış olduğunu üzülerek öğrendim. Benim onunla tanışmadan pat diye mutfağına dalmış olmama verdiği tepki, %100 bana mutfak disiplinini öğretmeye yönelikti. Ama sırf bunun yüzünden Google gibi platformlarda restorana düşük puanlar veriliyormuş.
Mehmet Şef in restoranı Alaz ın Google puanları hızla düştü! Orkun Işıtmak uyardı 2

Arkadaşlar, lütfen böyle bir şey yapmayın, yapan varsa da rica ediyorum yorumunu silsin. O platformlar gerçek misafirlerin gerçek deneyimlerini paylaşması için var, tıpkı bizim düşük puanlı restoranlar serimizdeki gibi. Aramızda en ufak bir sorun yok, hatta videoyu henüz sonuna kadar izlemeyenler varsa günün nasıl bittiğini görmek için kesinlikle tamamını izlesin derim."

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Orkun Işıtmak
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