Dua Lipa'nın dondurmasından sonra diyet kolası gündemde! İçine turşu ve jalapeno suyu ekledi

Vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve tuzla yemeye bayıldığını söyleyen Dua Lipa’nın tarifi viral olmuştu. Vanilyalı dondurmayı bir tutam zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzuyla beklenmedik bir lezzete dönüştüren şarkıcı değişik denemeleriyle gündemde.

Geçtiğimiz kasım ayında BBC Radio 1'e verdiği bir röportajda pop yıldızı Lipa, “Çikolatalı dondurmanın o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Vanilyalı dondurmayı alıp üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu koyuyorum. Bunu deneyen pek çok insan oldu ve herkes karanlık tarafa geçti” demişti.

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda karpuzu baharatla yiyen Dua Lipa yine adından söz ettirdi.

Gizli diyet kola tarifini paylaşan 29 yaşındaki ünlü şarkıcı, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ünlü yıldız, diyet kolasına bir miktar turşu ve jalapeno suyu ekledi.