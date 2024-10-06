MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dua Lipa'nın dondurmasından sonra diyet kolası gündemde! İçine turşu ve jalapeno suyu ekledi

Dua Lipa'nın dondurmasından sonra diyet kolası gündemde! İçine turşu ve jalapeno suyu ekledi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.10.2024 12:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dua Lipa garip karpuz ve vanilyalı dondurma tarifinden sonra yeni bir tarifle gündemde. Lipa bu sefer de diyet kolasının içine bakın neler attı.

Dua Lipa'nın dondurmasından sonra diyet kolası gündemde! İçine turşu ve jalapeno suyu ekledi

Vanilyalı dondurmayı zeytinyağı ve tuzla yemeye bayıldığını söyleyen Dua Lipa’nın tarifi viral olmuştu. Vanilyalı dondurmayı bir tutam zeytinyağı ve bir tutam deniz tuzuyla beklenmedik bir lezzete dönüştüren şarkıcı değişik denemeleriyle gündemde.

Geçtiğimiz kasım ayında BBC Radio 1'e verdiği bir röportajda pop yıldızı Lipa, “Çikolatalı dondurmanın o kadar da iyi olduğunu düşünmüyorum. Ama ben neyi seviyorum biliyor musunuz? Çok basit bir şey. Vanilyalı dondurmayı alıp üzerine zeytinyağı ve deniz tuzu koyuyorum. Bunu deneyen pek çok insan oldu ve herkes karanlık tarafa geçti” demişti.

Ekran görüntüsü 2024-10-06 120407

uoıoı

Öte yandan geçtiğimiz yıllarda karpuzu baharatla yiyen Dua Lipa yine adından söz ettirdi.

Gizli diyet kola tarifini paylaşan 29 yaşındaki ünlü şarkıcı, hayranlarından çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ünlü yıldız, diyet kolasına bir miktar turşu ve jalapeno suyu ekledi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa
En Çok Okunan Haberler
Utanmadan itiraf etti: Paramızı şantajla kazanıyoruz! Yine yaparız

Utanmadan itiraf etti: Paramızı şantajla kazanıyoruz! Yine yaparız

4 bin euro teklif edildi '10 bin euro da verseler...'

4 bin euro teklif edildi '10 bin euro da verseler...'

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Sessizliğini bozup isyan etti: Kadın ölümleri de bu şekilde oluyor!

Araç alacak herkes faiz indirimini bekliyordu! İlk sinyal geldi

Araç alacak herkes faiz indirimini bekliyordu! İlk sinyal geldi

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

Evlat acısıyla sarsıldı! Eşi taziye mesajı için arayanları uyardı: Ayıptır...

9 gün oldu hala bir izine bile rastlanamadı! Rojin Kabaiş nerede? Aramalar bir bölgede yoğunlaştı

9 gün oldu hala bir izine bile rastlanamadı! Rojin Kabaiş nerede? Aramalar bir bölgede yoğunlaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Kış gelmeden almanız gereken outdoor montlar burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

Hem yürüyüşte hem koşuda rahatlığına hayran kalacaksınız!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.