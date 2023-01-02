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Dua Lipa'nın elbisesinin arkasını görenler şaştı kaldı! Tanga iç çamaşırına kadar dekolte

02.01.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Dua Lipa, arkadaşlarıyla çılgın bir gece geçirdi. Şarkıcı yeni yıl için fazla iddialı bir elbise seçti. Lipa'nın tangasına kadar inen dekoltesini görenler şaştı kaldı.

Dua Lipa'nın elbisesinin arkasını görenler şaştı kaldı! Tanga iç çamaşırına kadar dekolte

2022'e turnesiyle, danslarıyla ve kıyafetleriyle damga vuran Dua Lipa yılı da iddialı bir elbiseyle kapadı. Dua Lipa, en yakınlarından ve en sevdiklerinden bazılarıyla bir araya gelmenin tadını çıkarırken, bir dizi iddialı pozunu da sosyal medyada paylaştı.

Servetini geçtiğimiz yıllarda ikiye katlayan Lipa, iddialı bir elbise tercih etti. Kalça, bacak dekoltesi gibi ezberleri bozan Dua Lipa resmen popo dekoltesi verdi.

Elbisenin içine beyaz tanga giyen Lipa, açık kalçasını göstererek pozlar verdi.

Lipa'yı görenler "Çok avam duruyor", "Keşke hiç giymeseydin", "Bile bile frikik" gibi yorumlarda bulundu.

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Albümleri İngiltere ve ABD listelerinde en çok satanlar arasında yer alan Lipa'nın, şarkı sözleri verdiği pek çok sanatçı ve ünlü şirketlerle yaptığı reklam anlaşmaları da bulunuyor.

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