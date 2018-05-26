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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 26.05.2018 22:38 | Son Güncelleme

Dua Lipa, Kiev Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesi gözlerin pasını sildi. Aslen Kosovalı Arnavut bir ailenin evladı olan Dua Lipa güzelliği ve sahne şovuyla nefes kesti.

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

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Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.

Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid ile Liverpool kozlarını paylaştı.
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Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.

Ancak maçtan önce heyecan Dua Lipa'nın sahne almasıyla tavan yaptı.
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Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Dua Lipa, müthiş sahne şovuyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.
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Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim...

Genç şarkıcı Dua Lipa, dünya çapında 2.2 milyon albüm satışına ulaşmış başarılı bir isim...
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Dua Lipa’nın ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aştı.

Dua Lipa’nın ‘New Rules’ isimli şarkısına çektiği klip Youtube’da 1 milyar izlenmeyi aştı.
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
8 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
9 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
10 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
11 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
12 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
13 / 14

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı

Dua Lipa, Şampiyonlar Ligi finalinde sahne aldı
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Anahtar Kelimeler:
Dua Lipa Şampiyonlar Ligi kiev Real Madrid-Liverpool

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