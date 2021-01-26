YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Duayen turizmci Şinasi Hurda vefat etti

Duayen turizmci Şinasi Hurda vefat etti

26.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk turizminin duayen isimlerinden ve 59 yıldır turizme hizmet eden Şinasi Hurda sabaha karşı hayatını kaybetti.Ege Bölgesi ve Türk turizminin önemli isimlerinden Kuşadası ve İzmir’de iki otel sahibi Şinasi Hurda, sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi.

Türk turizminin duayen isimlerinden ve 59 yıldır turizme hizmet eden Şinasi Hurda sabaha karşı hayatını kaybetti.
Ege Bölgesi ve Türk turizminin önemli isimlerinden Kuşadası ve İzmir’de iki otel sahibi Şinasi Hurda, sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hurda, hayatını kaybetti.
Bir döneme damgasını vuran ve halen faaliyette bulunan Tusan Oteli ile turizme yıllarca önemli katkılar sağlayan Şinasi Hurda, Ankara Üniversitesi Turizm Okulu’ndan mezun olduktan sonra 1962 yılında Türkiye’nin ilk turizm tesisleri arasında yer alan Kuşadası Tusan Oteli’nde çalışmaya başlamıştı. 1964 yılında müdürlüğe yükselen Hurda, 1978 yılında Tusan Oteli şirketinin hisselerini satın almıştı. Hurda son dönemde de Özdere’de de Klaros Oteli’ni hizmete açmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/

Aydın Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:47
Sabah
08:11
Öğle
13:26
İkindi
16:08
Akşam
18:32
Yatsı
19:50

Aydın Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

İstanbul Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Sıhhat Eczanesi
Merkez
Tolan Eczanesi
Merkez
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Başak Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yerli ventilatör cihazı

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne 12 adet yerli ventilatör cihazı

Aydın’da araç sayısı arttı

Aydın’da araç sayısı arttı

Kuşadası’nda zabıtaya mesai öncesi moral kahvaltısı

Kuşadası’nda zabıtaya mesai öncesi moral kahvaltısı

MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti

MEYOK Müdürler Kurulu Toplantısı gerçekleşti

Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Nazilli’de kumara geçit yok

Nazilli’de kumara geçit yok

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.