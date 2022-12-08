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  4. Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı! Gören gözlerine inanamadı

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı! Gören gözlerine inanamadı

08.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk bölümü 2007 yılında ekrana gelen Dudaktan Kalbe dizisinde hayat verdiği 'Lamia' karakteriyle akıllara kazınan Aslı Tandoğan, bir süredir televizyon ekranlarında yer almıyor. Şimdilerde 43 yaşında olan güzel oyuncu son haliyle dikkat çekti.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı! Gören gözlerine inanamadı

Prens dizisiyle setlere dönmesi beklenen Aslı Tandoğan, yıllara meydan okuyor. 43 yaşındaki yıldızı görenler ''Hâlâ 20 yaşında görünüyor'' demeden edemedi.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Aslı Tandoğan, sonrasında Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde eğitim almıştı.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı! Gören gözlerine inanamadı

2002 yılında yayınlanan Gülüm Gül dizisiyle oyunculuğa adım atan Tandoğan; Kurşun Yarası, Aşka Sürgün, Kapalıçarşı, Behzat Ç., Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı! Gören gözlerine inanamadı

KİMSE 43 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANMIYOR

En son Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Aslı Tandoğan'ın, Giray Altınok imzalı Prens dizisinde rol alacağı konuşuluyor.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

2014 yılında Cahit Tan Yeşilada ile evlenen Aslı Tandoğan, şimdilerde 2 çocuk annesi.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Geçtiğimiz nisan ayında 43. yaş gününü kutlayan ünlü oyuncu, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Instagram'da 400 bin takipçisi olan Aslı Tandoğan'a ''Bir insan hiç mi değişmez?'' ve ''İnanamıyorum, asla yaşlanmıyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Sosyal medyada epey aktif olan Aslı Tandoğan, birçok marka ile işbirliği yapıyor.

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Mutlu aile hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncuya övgü dolu yorumlar yapılıyor. İşte Aslı Tandoğan'ın Instagram pozları...

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!

Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı!


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