Dudaktan Kalbe'nin Lamia'sı Aslı Tandoğan son haliyle şaşırttı! Gören gözlerine inanamadı

Prens dizisiyle setlere dönmesi beklenen Aslı Tandoğan, yıllara meydan okuyor. 43 yaşındaki yıldızı görenler ''Hâlâ 20 yaşında görünüyor'' demeden edemedi.

Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan Aslı Tandoğan, sonrasında Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde eğitim almıştı.

2002 yılında yayınlanan Gülüm Gül dizisiyle oyunculuğa adım atan Tandoğan; Kurşun Yarası, Aşka Sürgün, Kapalıçarşı, Behzat Ç., Leyla ile Mecnun gibi yapımlarda izleyici karşısına çıktı.

KİMSE 43 YAŞINDA OLDUĞUNA İNANMIYOR

En son Menajerimi Ara dizisine konuk oyuncu olarak katılan Aslı Tandoğan'ın, Giray Altınok imzalı Prens dizisinde rol alacağı konuşuluyor.

2014 yılında Cahit Tan Yeşilada ile evlenen Aslı Tandoğan, şimdilerde 2 çocuk annesi.

Geçtiğimiz nisan ayında 43. yaş gününü kutlayan ünlü oyuncu, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Instagram'da 400 bin takipçisi olan Aslı Tandoğan'a ''Bir insan hiç mi değişmez?'' ve ''İnanamıyorum, asla yaşlanmıyor'' gibi yorumlar yapılıyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Aslı Tandoğan, birçok marka ile işbirliği yapıyor.

Mutlu aile hayatını sık sık takipçileriyle paylaşan güzel oyuncuya övgü dolu yorumlar yapılıyor. İşte Aslı Tandoğan'ın Instagram pozları...



