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Düğün Dernek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Star TV yayın akışı

25.06.2023 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğün Dernek 2 filmi Star TV'nin yayın akışında yer almasıyla merak edildi. Rasim Öztekin, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolü paylaştığı filmin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Serinin ikinci filmi olan yapım, izleyiciye eğlenceli anlar sunmayı vaat ediyor. Peki, Düğün Dernek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Düğün Dernek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Düğün Dernek 2 konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken filmin senaryosu ise yine Selçuk Aydemir'in kaleminden çıkmıştır. Filmi televizyon ekranlarında izleyen vatandaşlar, çekimlerin nerede yapıldığını ve filmin genel konusunu merak ediyor. İşte Düğün Dernek 2 filmi konusu, oyuncuları ve 25 Haziran Star TV yayın akışı...

DÜĞÜN DERNEK 2 KONUSU

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır.

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Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak.

DÜĞÜN DERNEK 2 OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret
Murat Cemcir - Çetin (Çeto)
Rasim Öztekin - İsmail
Barış Yıldız - Muallim Saffet
Devrim Yakut - Hatice
Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz
İnan Ulaş Torun - Damat Tarık
Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla
Erdal Tosun - Deli Doktor
Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası
Nükhet Duru - Kendisi
Mustafa Keser - Kendisi
Hakan Akın - Belediye Başkanı
Jelena Bozic - Monica
Deniz Erayvaz - Matias
Juris Strenga - Leton Dede
Zahide Yetiş - Doktor
Ali İhsan Varol - Sünnetçi
Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı
Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız
Arzu Oruç - Lobideki Kız
Ferit Aktuğ - Komiser
Tuna Kirli - Soyguncu
Giray Altınok - Soyguncu
Alper Kadayıfçı - Soyguncu

DÜĞÜN DERNEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. 2015 yılında vizyona giren filmin konusu da oldukça ilgi çekici.

25 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Şansım Olsa
08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Aramızda Kalsın
10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Tülin Şahin İle Moda
12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14:00 Kiralık Aşk
16:30 Sefirin Kızı
19:00 Star Haber
20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek 2
22:30 Yerli Sinema Düğün Dernek 2
00:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk
02:15 Aramızda Kalsın
04:00 Türk Müziği
05:00 Sefirin Kızı

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