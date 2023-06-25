Düğün Dernek 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Düğün Dernek 2 nerede çekildi? Star TV yayın akışı

Düğün Dernek 2 konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Filmin yönetmen koltuğunda Selçuk Aydemir otururken filmin senaryosu ise yine Selçuk Aydemir'in kaleminden çıkmıştır. Filmi televizyon ekranlarında izleyen vatandaşlar, çekimlerin nerede yapıldığını ve filmin genel konusunu merak ediyor. İşte Düğün Dernek 2 filmi konusu, oyuncuları ve 25 Haziran Star TV yayın akışı...

DÜĞÜN DERNEK 2 KONUSU

İlk filmde oğlunun düğününü yapan İsmail bu kez torununun sünnet düğünü için kolları sıvarken ekip tekrar bir araya gelir ve işler iyice karışır.

Eski takım bir araya geliyor, başını olmadık belalara sokuyor, sünnet düğünü şehir çapında bir hadise halini alıyor. İşler karışacak, acele düğüne aşk bile karışacak ve o sünnet illa ki yapılacak.

DÜĞÜN DERNEK 2 OYUNCULARI

Ahmet Kural - Tüpçü Fikret

Murat Cemcir - Çetin (Çeto)

Rasim Öztekin - İsmail

Barış Yıldız - Muallim Saffet

Devrim Yakut - Hatice

Şinasi Yurtsever - Kalpazan Yılmaz

İnan Ulaş Torun - Damat Tarık

Açalya Samyeli Danoğlu - Resepsiyonist Leyla

Erdal Tosun - Deli Doktor

Ayhan Taş - Sahtekar Doktor ve Leyla'nın babası

Nükhet Duru - Kendisi

Mustafa Keser - Kendisi

Hakan Akın - Belediye Başkanı

Jelena Bozic - Monica

Deniz Erayvaz - Matias

Juris Strenga - Leton Dede

Zahide Yetiş - Doktor

Ali İhsan Varol - Sünnetçi

Ertugrul Gültekin - Tüpçü Çırağı

Tuğçe Kurşunoğlu - Lobideki Kız

Arzu Oruç - Lobideki Kız

Ferit Aktuğ - Komiser

Tuna Kirli - Soyguncu

Giray Altınok - Soyguncu

Alper Kadayıfçı - Soyguncu

DÜĞÜN DERNEK 2 NEREDE ÇEKİLDİ?

Düğün Dernek filminin çekimleri Sivas'ta ve Erzincan'da yapıldı. Çekimler için Erzincan'ın Kemaliye ilçesi seçildi. 2015 yılında vizyona giren filmin konusu da oldukça ilgi çekici.

25 HAZİRAN STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Bir Şansım Olsa

08:00 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Aramızda Kalsın

10:30 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14:00 Kiralık Aşk

16:30 Sefirin Kızı

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Sinema Düğün Dernek 2

22:30 Yerli Sinema Düğün Dernek 2

00:30 Vahe İle Evdeki Mutluluk

02:15 Aramızda Kalsın

04:00 Türk Müziği

05:00 Sefirin Kızı

