MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Değişimi çok konuşulmuştu! Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız setlere dönüyor

Kocamın Ailesi, Anne, Bizim Hikaye gibi birçok başarılı diziyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın yıllar içinde değişimi sosyal medyada çok konuşulmuştu. Şimdilerde 17 yaşında olan Gökyıldız yeniden setlere dönüyor.

Değişimi çok konuşulmuştu! Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız setlere dönüyor
Öznur Yaslı İkier

İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Değişimi çok konuşulmuştu! Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız setlere dönüyor 1

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Şimdilerde 17 yaşında olan genç yıldız setlere dönmeye karar verdi. Gökyıldız, “Deniz Kızı Marmara” projesi ile anlaşmaya vardı.

Değişimi çok konuşulmuştu! Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız setlere dönüyor 2

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcılığını Otro Pictures’ın üstlendiği filmde Beren Gökyıldız kasabanın zengin kızı Ayça’ya hayat verecek.

Filmde özgürlüğüne düşkün bir deniz kızı olan Marmara’nın kaçarak Mersin kıyılarına gelmesi ve Yaz ve Güz’ün dostluğu sayesinde insan hayatını tanıma hikâyesi etkileyici bir dille ele alınacak.

Değişimi çok konuşulmuştu! Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız setlere dönüyor 3

SON HALİ YİNE GÜNDEMDE

Beren Gökyıldız'ın yeni filminin gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyadaki son pozları dikkat çekti. Gökyıldız için bir kez daha 'Çok değişmiş', 'Gözümüzün önünde büyüdü' gibi yorumlar yapıldı.

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

400.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tahliyesinin ardından ortaya çıktı! İlk paylaşım geldiTahliyesinin ardından ortaya çıktı! İlk paylaşım geldi
Bu defa heyecanlandırdı! 'Beklediğimiz bölüm geldi' Bu defa heyecanlandırdı! 'Beklediğimiz bölüm geldi'

Anahtar Kelimeler:
Beren Gökyıldız
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Malatya'da askeri helikopter kaza kırıma uğradı! 4 askerimiz şehit oldu

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Üniversitede öğrenciye taciz iddiası! Öğretim üyesi açığa alındı

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

Sergen Yalçın yönetiminde ilk sınavda hüsran! Türkiye Belçika'ya yenildi

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

BİM'den şaşırtan hamle! Ünlü gıda devini bünyesine katıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.