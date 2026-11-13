Değişimi çok konuşulmuştu! Bir dönemin çocuk yıldızı Beren Gökyıldız setlere dönüyor

İlk oyunculuk deneyimini 5 yaşında "Kocamın Ailesi" dizisiyle yaşayan, daha sonra "Anne", "Bizim Hikaye", "Kızım", "Mucize Doktor", "Çocukluk" gibi birçok dizide rol alan Beren Gökyıldız yıllar içindeki değişimiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

YENİ PROJESİ BELLİ OLDU

Şimdilerde 17 yaşında olan genç yıldız setlere dönmeye karar verdi. Gökyıldız, “Deniz Kızı Marmara” projesi ile anlaşmaya vardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapımcılığını Otro Pictures’ın üstlendiği filmde Beren Gökyıldız kasabanın zengin kızı Ayça’ya hayat verecek.

Filmde özgürlüğüne düşkün bir deniz kızı olan Marmara’nın kaçarak Mersin kıyılarına gelmesi ve Yaz ve Güz’ün dostluğu sayesinde insan hayatını tanıma hikâyesi etkileyici bir dille ele alınacak.

SON HALİ YİNE GÜNDEMDE

Beren Gökyıldız'ın yeni filminin gündeme gelmesiyle birlikte sosyal medyadaki son pozları dikkat çekti. Gökyıldız için bir kez daha 'Çok değişmiş', 'Gözümüzün önünde büyüdü' gibi yorumlar yapıldı.