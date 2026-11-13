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Güller ve Günahlar 41. bölüm 3. fragman izle! 'Sonunda senarist kendine geldi'

Kanal D’nin sevilen dizisi Güller ve Günahlar bu hafta 41. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerini Cemre Baysel ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı fenomen dizinin yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanı seyircisinden tam not aldı. Dizi takipçileri 'Sonunda senarist kendine geldi' yorumlarında bulundu.

Güller ve Günahlar 41. bölüm 3. fragman izle! 'Sonunda senarist kendine geldi'
Öznur Yaslı İkier

Kanal D’nin cumartesi akşamları seyircisiyle buluşan “Güller ve Günahlar” dizisi her hafta büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizi bu hafta 41. bölümüyle ekrana gelecek.

YORUM YAĞDI

Her bölümü nefes kesen diziye bu hafta Serhat ve Zeynep'in öpüşmesi damga vuracak. Dizi takipçileri yeni bölüm fragmanının ardından 'Sonunda senarist kendine geldi', 'Özlemiştik Serhat ve Zeynep'i', 'Sonunda barıştılar', 'İşte beklediğimiz buydu' gibi yorumlar yaptılar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 41. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

GÜLLER VE GÜNAHLAR 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, Serhat'ın silahının çalındığını fark eder. Sonay'ın yakasına yapışıp hesap sorar fakat Sonay, Serhat'ı elde etmek için gerekirse onu feda edeceğini söyler! Serhat'ın üzerine suç atmakla Zeynep'i tehdit eder. Sonay Zeynep'i tehdit eder: "Boşanacaksın, İstanbul'u terk edeceksin!"

Güller ve Günahlar 41. bölüm 3. fragman izle! Sonunda senarist kendine geldi 1

Serhat, Zeynep'le birlikte yeniden bir aile olabilme hayaliyle çırpınırken beklemediği bir belanın içerisine düşer.

Güller ve Günahlar 41. bölüm 3. fragman izle! Sonunda senarist kendine geldi 2

Berrak, Tibet'in ölümüne ilişkin Serhat'ı hedef gösterir. Zeynep ise tüm bu kötü olaylar yaşanırken yeniden Serhat'a sığınır.

Güller ve Günahlar 41. bölüm 3. fragman izle! Sonunda senarist kendine geldi 3

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Kanal D Cemre Baysel Güller ve Günahlar
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