Güller ve Günahlar 41. bölüm 3. fragman izle! 'Sonunda senarist kendine geldi'

Kanal D’nin cumartesi akşamları seyircisiyle buluşan “Güller ve Günahlar” dizisi her hafta büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Nazlı Heptürk’ün yapımcılığını üstlendiği NGM imzalı dizi bu hafta 41. bölümüyle ekrana gelecek.

YORUM YAĞDI

Her bölümü nefes kesen diziye bu hafta Serhat ve Zeynep'in öpüşmesi damga vuracak. Dizi takipçileri yeni bölüm fragmanının ardından 'Sonunda senarist kendine geldi', 'Özlemiştik Serhat ve Zeynep'i', 'Sonunda barıştılar', 'İşte beklediğimiz buydu' gibi yorumlar yaptılar.

GÜLLER VE GÜNAHLAR 41. BÖLÜM 3. FRAGMAN İZLE!

''Birbirimize sevgiyle güvenle bağlandığımız bağlarımız olsun!' #GüllerVeGünahlar yeni bölümüyle yarın 20.00’de #KanalD’de! @kanald @ngmediatv https://t.co/jdjjiQoYXt — Güller ve Günahlar (@gullergunahlar) November 13, 2026

GÜLLER VE GÜNAHLAR 41. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, Serhat'ın silahının çalındığını fark eder. Sonay'ın yakasına yapışıp hesap sorar fakat Sonay, Serhat'ı elde etmek için gerekirse onu feda edeceğini söyler! Serhat'ın üzerine suç atmakla Zeynep'i tehdit eder. Sonay Zeynep'i tehdit eder: "Boşanacaksın, İstanbul'u terk edeceksin!"

Serhat, Zeynep'le birlikte yeniden bir aile olabilme hayaliyle çırpınırken beklemediği bir belanın içerisine düşer.

Berrak, Tibet'in ölümüne ilişkin Serhat'ı hedef gösterir. Zeynep ise tüm bu kötü olaylar yaşanırken yeniden Serhat'a sığınır.