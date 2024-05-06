YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çorum
  4. Düğün konvoyunda bahşiş kavgası

Düğün konvoyunda bahşiş kavgası

İHA İHA
06.05.2024 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum’un Alaca ilçesinde düğün konvoyunun önünü keserek bahşiş almak isteyenler arasında kavga çıktı.

Düğün konvoyunda bahşiş kavgası

Kavga esnasında yere düşen arkadaşını fark etmeyen bir kişi arabası ile onun üzerinden geçti. 1 kişinin yaralandığı 5 kişinin ise gözaltına alındığı kavga çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kavga, Zile Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (24) adlı genç, içerisinde arkadaşı E.C.K.’nin de bulunduğu düğün konvoyunun önünü kesti. Düğün sahipleri ile bahşiş almak için konvoyun önünü kesen kişi arasında tartışma çıktı. Konvoyun önünü kesen kişi içerisinde para bulunan zarfı almak için ısrar edince tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen polislerin kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada E.C.K. dengesini kaybederek yere düştü. Bu sırada otomobiline binerek olay yerinden uzaklaşmak isteyen M.Ç. yerde yatan arkadaşını fark etmeyince arabası ile üzerinden geçti. Çıkan kavga bir süre daha devam ederken M.Ç., yaralanan arkadaşını arabasına bindirerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Arabasına binen M.Ç. polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak olay yerinden uzaklaşırken, polislerden birisi de havaya ateş ederek zanlıyı durdurmaya çalıştı.

KAÇAN ŞAHIS KISA SÜREDE YAKALANDI

Polisin ’dur’ ihtarına ve havaya ateş etmesine aldırmadan olay yerinden kaçan iki kişi polis ekiplerinin kovalamacasının ardından Günhan Mahallesi Kızıl Burun mevkisinde yakalandı. Araç sürücüsü M.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, E.C.K. ise olay yerine gelen ambulans ile Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından E.C.K. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

KAVGAYA KARIŞAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Düğün konvoyunun önünün kesilmesinden sonra çıkan kavganın ardından arabası ile arkadaşını ezdikten sonra kaçan M.Ç. ile kavgaya karıştıkları belirlenen 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çıkan kavgada, E.C.K.’nin üzerinden otomobilin geçmesi ve M.Ç.’nin arkadaşını arabasına alarak olay yerinden uzaklaşması ile polisin havaya ateş etme anları, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldıKars’ta Kızılay Kan Bağış Merkezi açılışı yapıldı
Nilüfer’de hıdırellez coşkusuNilüfer’de hıdırellez coşkusu
Denizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildiDenizli'de 2 bin 269 tarihi eser ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Çorum

Çorum Namaz Vakitleri 7 Mayıs Salı

İmsak
03:44
Sabah
05:25
Öğle
12:42
İkindi
16:34
Akşam
19:49
Yatsı
21:23
Çorum ECZANELER
Çorum ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Modadan teknolojiye Anneler Günü'ne özel indirimler burada

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.