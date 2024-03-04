YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Düğün konvoyundaki maddi hasarlı kaza silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Düğün konvoyundaki maddi hasarlı kaza silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

İHA İHA
04.03.2024 11:24
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de hafta sonu düğün konvoyu yapan araçlar sokak arasında maddi hasarlı kazaya karıştı.

Kaza yapan iki araçta bulunan şahıslar arasında yaşanan tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken birbirine silah, sopa, tekme ve tokatlarla saldıran şahıslar güçlükle ayrıldı. Olayda yaralanan 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre düğün konvoyunda olan 2 aracın sokak arasında birbirine çarpması sonucunda maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Araç sürücülerinin kendi arasındaki tartışması kısa süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Şoförlerin kavgasına araçlarda bulunan diğer şahıslarda katıldı. Birbirine silah, sopa, tekme ve tokat ile saldıran grup ayrılmayınca ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle şahıslar ayrılırken kavga anında yaralanan 1 kişide ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyorBakırköy-Kirazlı metro hattı açılış için gün sayıyor
Didim’de uyuşturucu operasyonuDidim’de uyuşturucu operasyonu
Evi yanan aileye yardım eliEvi yanan aileye yardım eli
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Ataç eczanesi
Kucukcekmece
Atilla eczanesi
Kucukcekmece
Buket eczanesi
Bakirkoy
Yildiz eczanesi
Besiktas
Aslihan eczanesi
Beylikduzu
Şifa eczanesi
Bahcelievler
Referans eczanesi
Bagcilar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.