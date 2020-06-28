YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Düğün salonu sahiplerine korona eğitimi

Düğün salonu sahiplerine korona eğitimi

ADANA HABERLERİ  | 28.06.2020 12:23 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart’tan bu yana kapalı olan ve 1 Temmuz’da kapılarını yeniden açacak olan düğün davet salonları sahipleri hazırlıklarını tamamladı.Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) üyeleri ile bir araya gelerek düğünlerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla üyeleri ile bir araya gelerek hizmet içi eğitim verdi.ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, toplantıda, İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdiğini anımsattı.

Düğün salonu sahiplerine korona eğitimi

Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mart’tan bu yana kapalı olan ve 1 Temmuz’da kapılarını yeniden açacak olan düğün davet salonları sahipleri hazırlıklarını tamamladı.
Adana Düğün Salonları Organizasyon Derneği (ADSOD) üyeleri ile bir araya gelerek düğünlerin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla üyeleri ile bir araya gelerek hizmet içi eğitim verdi.
ADSOD Başkanı Ayhan Şirin, toplantıda, İçişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde 81 ilin valiliğine "Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler" konulu genelge gönderdiğini anımsattı. 4 aydır kapalı olmaları nedeniyle oldukça zor günler geçirdiklerini ve 1 Temmuz tarihini sabırsızlıkla beklediklerini belirten Şirin, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.
Düğün salonu sahipleri olarak halkın sağlığını önemsediklerini anlatan Şirin, genelgeye göre düğünlerde takı merasimi olmayacağını, salonların belirli yerlerine sosyal mesafe planları asıp yer işaretlemeleri yaptıklarını bildirdi.
Şirin, üyelerini salon girişlerinde misafirlerin ateş ölçümlerini yapıp, maske kuralına uymaları konusunda uyardıklarını ifade ederek, ‘’Düğünleri sağlıklı yapacağız’’ dedi.
Tek sıkıntılarının genelgenin haberlerde yanlış yorumlanması olduğunu belirten Şirin, gelin ve damadın aileleriyle oynayamayacağı bir düğün düşünemediklerini, genelgede sosyal mesafe kurallarına uygun bir düzenleme yapılmasını istediklerini sözlerine ekledi.

Düğün salonu sahiplerine korona eğitimi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldımDondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
Op. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyorOp. Dr. Ahmet Dilber: Kadınların çoğu göğüslerinin cerrahi işlemle düzeltilebileceğini bilmiyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana Namaz Vakitleri 28 Haziran Pazar

İmsak
03:29
Sabah
05:15
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
20:09
Yatsı
21:47

Adana Nöbetçi Eczaneler28 Haziran Pazar

Baran Eczanesi
Seyhan
Canbolat Eczanesi
Seyhan
Damla Eczanesi
Seyhan
İlhan Eczanesi
Seyhan
Mengü Eczanesi
Seyhan
Özbilge Eczanesi
Seyhan
Park Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu

Başkan Erdem, ailelerin ve öğrencilerin LGS heyecanına ortak oldu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Eczaneler 08:00-18:30 arası açık olacak

Eczaneler 08:00-18:30 arası açık olacak

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

Seyhan Belediye Meclisi’ne sosyolog ihdas ediliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.