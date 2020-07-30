Düğünde çıkan kavgaya çevik kuvvet müdahale etti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, bir düğünde iki grup arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada 2 kişi gözaltına alınırken, saklanan 2 adet silah ele geçirildi.

Olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak arasında yapılan düğünde bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerine zorluk çıkartmaları üzerine olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Yumrukların konuştuğu kavgada ismi öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri ve çevik kuvvet tarafından güçlükle gözaltına alındı. Polis ekipleri kavgayı büyümeden engelledi. Düğün yapılan sokakta 2 adet silah ele geçirildi.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

