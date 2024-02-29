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  4. Düğünde fenalaşan adam 40 dakika boyunca yapılan kalp masajı ile hayata tutundu

Düğünde fenalaşan adam 40 dakika boyunca yapılan kalp masajı ile hayata tutundu

İHA İHA
29.02.2024 15:47
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Yeğeninin düğününde kalp krizi geçiren 60 yaşındaki şahıs, düğün törenine katılan doktor ve hemşirelerin 40 dakika süren kalp masajı ile hayata tutundu.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Metin Bektaş, yeğeninin düğünü için Çankırı’ya gitti. Düğünde yüzükleri takarken rahatsızlanan Bektaş, bir anda yere yığıldı. Düğüne katılan hemşire ve birkaç doktor, Bektaş’ın kalp krizi geçirdiğini fark ederek hemen kalp masajına başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine düğün yerine gelen ambulansa alınan Bektaş’ın kalp masajına hastaneye gidene kadar devam edildi. Hastanede acil servise alınan ve 40 dakika boyunca aralıksız kalp masajı yapılan Bektaş, hayata geri döndü. Ritim bozukluğu nedeniyle kalp pili takılan Bektaş, şimdi sağlıklı günlerinin tadını çıkarıyor.

"HEMŞİRE VE DOKTORLAR MÜDAHALELERİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIKLARI İÇİN HAYATTA KALMAMI SAĞLADILAR"

Yeğeninin düğününde yüzükleri takmasının ardından başlayan eğlence sırasında rahatsızlandığını anlatan Metin Bektaş, “O esnada bazı hemşire ve doktorlar da düğüne davetli olduğu için şanslıydım. Orada bana ilk müdahaleyi yapmışlar. Dilimi dışarı çıkarmışlar ve nefes almamı sağlamışlar. Öte yandan bir arka sokağa ambulans ekipleri hasta getirmişler. Hemen onlar da geldi. 5 dakika içerisinde müdahale etmişler. Beni oradan alıp Çankırı Devlet Hastanesi’ne sevk etmişler. Aşağı yukarı 15 dakikalık bir süreç geçmiş ama müdahaleleri en iyi şekilde yaptıkları için hayatta kalmamı sağladılar” dedi.

“DEVAMLI GÖZETİM ALTINDAYIM”

Kalbinde yaşanan ritim düşüklüğü nedeniyle kalp pili sayesinde hayata tutunduğunu ifade eden Bektaş, “Sürekli her ay kan veriyorum, çünkü kan sulandırıcı hap kullanmamı tavsiye ettiler. Çeşitli ilaçları tavsiye ettiler ve sürekli kullanıyorum. Devamlı gözetim altındayım. Her iki ayda bir EKG ve diğer tetkikler kontrol ediliyor” diye konuştu.

“40 DAKİKA KALP MASAJI UYGULANARAK HASTANEMİZE GELDİ”

29 Mayıs Devlet Hastanesi’nde Uzman Doktor Ersin Doğanözü ise, Bektaş’ın bir düğün sırasında kalbinin durması sonucu hastaneye geldiğini belirterek, “Hastamız 40 dakika kalp masajı uygulanarak hastanemize geldi. Bu normal şartlar altında çok uzun bir süredir fakat hastamızın yanında sağlık personellerinin olması en büyük şansıydı. Böyle durumlarda etkin kalp masajı çok önemlidir ve hastamızın hayatını kurtaran en temel noktalardan birisidir. Biz de yoğun bakım tedavisini uyguladıktan sonra hastamızın anjiyosu ve kalp pili takılma işlemleri için Ankara’ya sevkini gerçekleştirdik. Ankara’ya sevk olduktan sonra gerekli tanı ve tedavisinin takibini yaptık” diye konuştu.

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