Düğünde maganda kurşunu ağır yaraladı

Ordu’nun Perşembe ilçesinde bir düğünde havaya açılan ateş sonucu kazara vurulan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Perşembe ilçesinin Sarıkovancı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muammer Ç.’ye ait düğünde C.A. tabancayla havaya ateş açtı. Tabancadan çıkan mermi İsmail Aşık’a isabet etti. Ağır yaralanan İsmail Aşık olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. C.A., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

