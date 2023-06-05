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Düğünde tekme ve yumruklar konuştu; 2 yaralı

05.06.2023 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de gece saatlerinde bir düğünde çıkan tartışmanın ardından tekme ve yumruklar konuştu.

Düğünde tekme ve yumruklar konuştu; 2 yaralı

Çok sayıda ekibin müdahale ettiği olayda taraflar güçlükle sakinleştirilirken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde pazaryeri içinde yapılan düğünün bitimine yakın bir tartışma meydana geldi. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine düğündekiler tekme tokat birbirine girdi. Yumrukların uçuştuğu o anlarda bazı vatandaşlar ise tarafları ayırmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, kavga eden tarafları ayırmak için zamanla mücadele etti. Takviye ekiplerinde müdahalesiyle kavga ayırıldı. Tartışmada yaralanan ve sinir krizi geçiren 2 kişi ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, ekipler saatinde geç olmasıyla birlikte düğünü sonlandırarak görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

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