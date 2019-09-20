Düğünlerine harcadıkları paraları duyunca dudağınız uçuklayacak!

Çoğu insan evlendiğinde nasıl bir düğün istediğini bilir. Ancak hayalinizdeki düğünleri gerçekleştirmek maddiyatla da alakalı. Eğer çok lüks bir otelde düğün istiyorsanız fakat bütçeniz buna el vermiyorsa düğün yapmak için daha farklı bir yer tercih etmek zorunda kalabilirsiniz. Birazdan göreceğiniz düğün sahipleri genelde zengin insanlar ve arasında hepimizin tanıdığı isimler de var. Bakalım bu ünlüler, düğünlerini benzersiz kılmak için ne kadar para harcadılar? İşte o şaşaalı düğünler! 18. George Clooney ve Amal Alamuddin / 4.6 milyon dolar Hepimizin tanıdığı bu ikilinin düğünü tam tamına 4.6 milyon dolar. Düğün 2014 yılında Venedik, İtalya’da yapıldı. Oyuncu George Clooney ve avukat Amal Alamuddin misafirlerine benzersiz bir düğün yaptı. Misafirler için Cipriani Otel’de 95 otel odası ayırdılar. Alamuddin’in gelinliği Oscar de la Renta imzasına sahip ve 380 bin dolar değerinde. Gelinlik haricinde çiçekler çeyrek milyon dolar, düğünde içilen 250 şişe şampanya 50 bin dolar ve 80 bin dolarlık votka düğünün geri kalan masraflarıydı. Düğünden önce ve sonra partiler devam etti.

17. Priyanka Chopra ve Nick Jonas / 5 – 8 milyon dolar Düğünün tahmini maliyeti 5 ile 8 milyon dolar arasında değişiklik gösteriyor. Aktris Priyanka Chopra ve pop yıldızı Nick Jonas’un Hindistan’daki düğünü adeta masal gibiydi. Düğün 2018 yılının sonunda yapıldı ve kutlamaları 1 hafta boyunca sürdü, 2 düğün şeklinde yapıldı. İki kutlama da Hindistan’ın Rajasthan şehrinde bulunan beş yıldızlı saray “Umaid Bhavan”da gerçekleşti. Misafirlerin en çok dikkatini çeken ayrıntı düğün pastası oldu çünkü pasta 18 metreydi! 16. Trista Rehn ve Ryan Sutter / 5.5 milyon dolar Maliyeti 5.5 milyon dolar olarak tahmin ediliyor. Bu rüya gibi geçen düğün, televizyonda yayınlandı. 17 milyondan fazla seyirci vardı ve hepsinin ödemeleri ayrı ayrı yapıldı. Canlı yayında evlenen ilk çift olarak 2003 yılının aralık ayında tarihe geçtiler. Gelin, 70 bin dolarlık Badgley Mischka gelinliği, 1 milyon dolarlık kolye ve 50 bin dolar değerinde elmas kaplı ayakkabı giydi. Törenin gerçekleştiği yer olan California, Palm Springs, yarım milyon dolar değerinde 30 binden fazla pembe ve beyaz gülle süslendi. Düğünde 14 ayrı ülkenin yemekleri servis edildi. Ayrıca 200 kilo deniz ürünü ve 180 şişe şampanya da vardı.

15. Chelsea Clinton ve Marc Mezvinsky / 5.8 milyon dolar 5.8 milyon dolar değerinde bu düğün, 2010 yılında New York, Rhinebeck’deki Astor Court adlı otelde gerçekleşti. Düğünde 400 misafir vardı. Misafirler için özel olarak 5 metrelik glutensiz pasta servis edildi. Clinton’ın gelinliği 25 bin dolar ve gelinliğin üzeri 250 bin dolar değerinde pırlanta ile kaplandı. 14. Liza Minnelli ve David Gest / 5.9 milyon dolar Amerikalı şarkıcı Liza Minnelli’nin komedyen David Gest ile olan evliliği 2002’de New York’ta gerçekleşti ve tahmini olarak 5.9 milyon dolar değerinde. Düğüne yaklaşık 1500 misafir katıldı ve misafirlerin arasında ünlü yıldız Michael Jackson da vardı. Minelli, Bob Mackie imzalı bir gelinlik giydi ve arkasında 16 nedime vardı. 13. Sean Parker ve Alexandra Lenas / 7.7 milyon dolar 7.7 milyon dolar değerindeki bu düğün, 2013 yılında Kaliforniya’da gerçekleşti. Eski Facebook yöneticisi Sean Parker ve Alexandra Lenas, 3 gün boyunca düğünlerine devam etti. 25 metre yüksekliğindeki giriş kapısı 250 bin dolara mâl oldu ve düğün salonunun koridoru 300 bin adet çiçekle süslendi. Salonda misafirler için oldukça farklı platformlar vardı: Büyüleyici yataklar, kır evi, şelaleler, merdivenler ve dans pisti…

12. Justin Timberlake ve Jessica Biel / 7.8 milyon dolar Şarkıcı Justin Timberlake ve film yıldızı Jessica Biel, 2012 yılında İtalya’da evlendi ve düğünleri tahmini olarak 7.8 milyon dolar tuttu. Puglia’da yapılan törenin öncesinde yaşananlar misafirler için sürpriz oldu. Düğünün kutlamaları iki gün önceden düzenlenen plaj partisiyle başladı. Biel, düğün gününde beyaz bir gelinlik yerine pembe gelinlik tercih etti. 11. Sarah Salleh ve Brunei Prensi Al Muhtadee Billah / 8.1 milyon dolar Güneydoğu Asya’da bulunan Brunei sultanlığının varisiyle İsviçreli gencin evlendiği kraliyet düğünü 8.1 milyon dolar maliyetinde. 2004 yılında gerçekleşen bu düğünde yaklaşık 2 bin konuk vardı. Düğünde damat, geline altından yapılmış bir taç ve daha birçok şey hediye etti. Düğündeki misafirler ve ev sahipleri için hazırda bekleyen 100 adet limuzin vardı. 10. Wayne Rooney ve Coleen McLoughlin / 8.3 milyon dolar 8.3 milyon dolar değerindeki düğün, 2008’de İtalya’daki Cenova yakınlarındaki Cervara Manastırı’nda gerçekleşti. Düğünde İrlandalı müzik grubu “Westlife”, çifte 670 bin dolar karşılığında şarkılarını çaldı. 5 adet özel jetle misafirler düğüne getirildi. Bu da yetmezmiş gibi düğünün kutlamaları dört gün boyunca devam etti ve milyon dolarlık bir yatta partiler yapıldı. Çift, düğün hediyesi olarak misafirlere serbest bırakacakları kelebekler hediye etti. Misafirlerden de hediyeler alan çift, bu hediyeler yerine Liverpool’daki çocuk hastanesine bağış yapılmasını istedi.

9. Michael Jordan ve Yvette Prieto / 11.1 milyon dolar Gelmiş geçmiş en pahalı düğünler arasına giren bu düğün tam olarak 11.1 milyon dolar değerinde! Eski NBA yıldızı Jordan ve Kübalı model Prieto, 2013 yılında Florida’daki bir kilisede evlendi. Düğünde yine Florida’da bulunan “Bears Club”te yapıldı. Gelin, Swarovski kristalleriyle süslenmiş J’Aton Couture gelinliği giydi. Düğüne gelen misafirler, ünlü şarkıcılar K’Jon, Robin Thicke ve Usher tarafından ağırlandı. 8. Kim Kardashian ve Kris Humphries 11.4 milyon dolar 11.4 milyon değerindeki bu düğünle Kardashian ikinci çok pahalı evliliğine imza attı. NBA oyuncusu Kris Humphries’le Kardashian, 2011 yılında Montecito, Kaliforniya’da evlendi. Düğündeki yemek çeşitliliği de oldukça fazlaydı ve her şey misafirlerin mutluluğu düşünülerek ayarlandı. 7. Petra Ecclestone ve James Stunt / 21.6 milyon dolar Bu düğün tam tamına 21.6 milyon dolar değerinde! En pahalı düğünlerden biri olan bu düğün, 2011 yılında İtalya’daki Bracciano Gölü yakınlarındaki Odescalchi Kalesi’nde 3 gün süren partilerle gerçekleşti. Gelin, 1.3 milyon dolarlık Vera Wang gelinliği giydi. Şaraplar ve çiçekler dışında düğünde akrobatik gösteriler sergileyen bir grup da vardı. Misafirler çoğunlukla kraliyet ailesinden ve Amerika sosyalistlerindendi.

6. Prens Abdul Malik ve Dayangku Raabi’atul / 31 milyon dolar 32 milyon dolar maliyetindeki düğünde yok yoktu! Brunei sultanının en küçük oğlu Prens Abdul Malik, 2015 yılında 11 gün süren bir kutlamada Dayangku Raabi’atul ile evlendi. Çift, elmaslarla süslenmiş altın kıyafetlere sahipti. Törende yaklaşık 5 bin kişi vardı ve misafirlere sayısız ikramlarda bulunuldu. 5. Angela Yeung ve Huang Xiaoming / 33.5 milyon dolar Çinli aktris, şarkıcı ve model Angela Yeung, 2015 yılında Şangay’da Çinli aktör Huang Xiaoming ile evlendi. Düğünün toplam maliyeti 33.5 milyon dolar. Çift, bu düğünle yaklaşık 2 bin kişilik bir davet verdi. Düğünde birçok özel ayrıntı mevcuttu ve salonda bulunan ekranlardan çiftin holografik görüntüleri yayınlandı. 4. Kral Felipe ve Kraliçe Letizia / 33.9 milyon dolar İspanya Kralı IV. Felipe, eski televizyon muhabiri Letizia Ortiz ile 2004 yılında Madrid’deki Santa María la Real de La Almudena Katedrali’ndeki bir törenle evlendi ve bu rüya düğün yaklaşık 33.9 milyon dolara mâl oldu. Düğün 25 milyon kişi tarafından dev bir ekranda canlı olarak izlendi. Gelin, İspanyol tasarımcı Manuel Pertegaz tarafından dikilmiş bir gelinlik giydi. 3. Prens William ve Kate Middleton / 38.7 milyon dolar 38.7 milyon dolar değerindeki bu kraliyet düğünü, 2011’de Londra’daki Westminster Abbey’de yapıldı. Harcanan paranın yaklaşık 32 milyon doları düğünde güvenliği sağlamak için kullanıldı. 21.yüzyılın en önemli düğünlerinden biri kabul edilen düğünde gelin, 434 bin dolarlık bir gelinlikle boy gösterdi. Gelinlikte el yapımı dantel kullanıldı. Kesin misafir sayısı bilinmemekle birlikte 600 kişilik bir öğle yemeği ve 300 kişilik bir akşam yemeği verildi.