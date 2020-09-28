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Düğünü ertelenen Ege Kökenli aşka geldi! Nişanlısıyla dudak dudağa!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

Show TV ekranlarına gelen Kalp Atışı dizisinde rol alarak popülerliğe kavuşan Ege Kökenli koronavirüs pandemisi nedeniyle düğününün ertelendiğini duyurdu. Güzel oyuncu düğün için planladıkları tarihte aşka geldi ve nişanlısıyla dudak dudağa pozunu paylaştı.

Düğünü ertelenen Ege Kökenli aşka geldi! Nişanlısıyla dudak dudağa!

Son Olarak Benim Tatlı Yalanım dizisinde seyirciyle buluşan Ege Kökenli geçtiğimiz Ocak ayında yaklaşık 4 yıldır beraber olduğu Lior Ahituv ile nişanlanmıştı. Çiftin ailelerinin ve yakın arkadaşlarının katıldığı nişan törenin eğlenceli anlarını Ege Kökenli sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Nişanın ardından yaz düğünüyle evliliği planlayan ikili koronavirüs engeline takıldı. Pandemi nedeniyle düğününü ertelemek zorunda kaldığını belirten güzel oyuncu, planladıkları tarihte romantik bir paylaşıma imza attı.

‘GERÇEKLERİ ÇEKİLENE KADAR’

ege kökenli

Koronavirüs pandemisi nedeniyle hayalindeki düğünü bir süre daha ertelemek zorunda kalan Ege Kökenli nişansıyla kutlama yapmayı ihmal etmedi. Uzun süredir Lior Ahituv ile aşk yaşayan ünlü sanatçı nişanlısıyla çekildiği bir pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ege Kökenli yaptığı romantik paylaşıma, “Düğün ertelenir, şampanya asla! Gerçekleri çekilene kadar” notunu düştü. Güzel oyuncunun fotoğrafına ilk yorum ise yakın dostu Can Bonomo’dan geldi.

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Şarkıcı Can Bonomo çiftin romantik karesine “Coş” yorumunu yaptı. İkilinin aşk dolu paylaşımı büyük ilgi gördü.

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