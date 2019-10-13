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Düğününde ölen babasını yanında hissetmek için yaptığı şey pes dedirtti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
YAŞAM  | 13.10.2019 04:15 | Son Güncelleme

Düğün günleri herkes için özeldir. Hem gelin hem de damat tüm sevdiklerini o gün yanında görmek ister.

Hemen hemen her kadın düğününde çok güzel görünmek ister. Bunun yanı sıra, tüm sevdiklerinin de yanında olmasını arzular. İngiltere’de yaşayan bir kadın da bu özel gününde babasın da yanında olmasını istedi ve bunun için çok sıra dışı bir şey yaptırdı. Gelin, bu ilginç hikayenin detaylarına birlikte bakalım.

İngiltere’de yaşayan 26 yaşındaki Charlotte Walton, nişanlısıyla evlenmeden birkaç ay önce babasını kaybetti. Nişanlısı Nick’le evlenmelerine birkaç ay kala babasını kanser nedeniyle kaybeden Charlotte bu duruma çok üzüldü.

Babasıyla olan ilişkisinden bahseden Charlotte; “Ben her zaman büyük bir babanın kızıydım, hepimiz öyleydik. Ondan bir şey istediğimizde başta reddederdi ama sonra kendini kötü hissederdi ve beş dakika sonra yapardı. Ona kanser teşhisi konduğunda evlenmek için hızlı hareket etmemiz gerektiğini biliyorduk. Böylece beni evlenirken izleyebilecekti. Savaşını yitirdiği zaman kalbim kırıldı, çünkü bizi evlenirken görmeyi ne kadar çok istediğini biliyordum.” dedi.

Uzun süredir evlilik töreninde kendisine refakat etmesini hayal ettiği babasının hayatını kaybetmesi üzerine Charlotte, düğününde babasını yanında hissetmek için bir yol buldu.

Charlotte’nın kuzeni, düğün manikürünü yaparken ona, ölen babanın küllerinin bir kısmını kullanmayı önerdi. Charlotte ise bu fikri “inanılmaz” buldu.

Böylece düğün maniküründe babasının küllerinden kalan kısmı kullanan İngiliz gelin, ‘gerçekten babasını yanında hissettiğini’ dile getirdi.

Charlotte Walton; “Bana törende eşlik edebildiğini hissediyordum, bu onun gerçekten arzu ettiği bir şeydi.” dedi.

Ölen babasından kalan küllerin arasında küçük kemik parçacıkları aradığını ve onları manikür için kullandığını anlatan Charlotte, törenden sonra tırnakları koruduğunu ve evine astığını ifade etti

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Anahtar Kelimeler:
düğün gelin

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