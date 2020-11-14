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Dulkadiroğlu AK Parti İl Başkanlığ’na adaylığını açıkladı

KIRŞEHİR HABERLERİ  | 14.11.2020 15:37 | Son Güncelleme

Eski İl Genel Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, AK Parti İl Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan’ın aday olmayacağını açıklaması sonrası adaylığını açıklayan Dulkadiroğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldi.

Dulkadiroğlu AK Parti İl Başkanlığ’na adaylığını açıkladı

Eski İl Genel Başkanı Barbaros Dulkadiroğlu, AK Parti İl Başkanlığı için aday olduğunu açıkladı.
AK Parti İl Başkanı Muzaffer Aslan’ın aday olmayacağını açıklaması sonrası adaylığını açıklayan Dulkadiroğlu, medya temsilcileri ile bir araya geldi. 2016-2019 yılları arasında İl Genel Meclisi Başkanlığı görevini yürüten ve partinin birçok kademesinde yer alan Dulkadiroğlu, “Birlik ve beraberliğimizin güçlenmesi adına Kırşehir teşkilatına aday oldum. Allah, yolumuzu açık etsin” dedi.
Partinin enerjisini en üst düzeye çıkarmak için çaba göstereceğini anlatan Dulkadiroğlu, “Partimizin enerjisini üst düzeye çıkarmak partide oluşan küslüklere son vermek ve partimiz ile bürokrasimiz arasındaki köprüleri kurabilmek için aday oldum. 2023 vizyonuna ulaşabilmek için hep birlikte inanarak yola çıktık. Ahi şehri için Kırşehir için hep birlikte olacağız” diye konuştu.

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