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Dumanların arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

23.11.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Çivril ilçesinde, bir evde çıkan yangında yoğun duman altında kalan 89 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Dumanların arasında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Yangın, Çivril ilçesine bağlı Kıralan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Çağıl’a (89) ait evde henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yoğun dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Evin içerisine giren ekipler, yatağında hareketsiz halde duran Çağıl’ı kontrol ettiğinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yoğun dumana maruz kalmasından dolayı hayatını kaybettiği düşünülen Çağıl’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Ali Çağıl’ın cenazesinin oğlunun katılabilmesi için ertelendiği, cenazenin Kıralan Mahallesi’nde bugün ikindi namazı sonrası mahalle mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

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