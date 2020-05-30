YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar’da dezenfekte çalışmalarına ara verilmiyor

Dumlupınar’da dezenfekte çalışmalarına ara verilmiyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 30.05.2020 08:17 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokalarda dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Yüylük köyümüzde karantina kalktıktan sonra herhangi bir vakaya rastlamadık.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Korana virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokalarda dezenfekte işlemlerinin aralıksız devam ettiği bildirildi.
Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Yüylük köyümüzde karantina kalktıktan sonra herhangi bir vakaya rastlamadık. Kütahya ve ilçelerinde önce artış artış gösteren daha sonra durağan duruma geçen Korona virüs tedbirlerini elden bırakmıyoruz. Esnaf ve kamu kurumlarını dezenfekte ettik. Ardından ilçemizin tüm sokaklarını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Salgın tamamen yok olana kadar bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek’’ ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?iPhone SE 2020 sonunda Türkiye'de satışa çıktı! Peki fiyatı değişti mi?
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varKütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez’de muhtarlara maske dağıtıldı

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Sakarya'nın doğal güzellikleri koronavirüsün ardından ziyaretçilerini ağırlamak için bekliyor

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Eyüpsultan Camii’nde 74 gün sonra cuma namazı böyle kılındı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 2 yaralı

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Muğla’da ’afet bölgesi’ talebi

Batman’da sosyal mesafeli cuma namazı

Batman’da sosyal mesafeli cuma namazı

Kütahya Namaz Vakitleri 30 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:40
Sabah
05:29
Öğle
13:03
İkindi
16:58
Akşam
20:26
Yatsı
22:07

Kütahya Nöbetçi Eczaneler30 Mayıs Cumartesi

Betül Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Emet Eczanesi
Emet
Hayat Eczanesi
Gediz
Ali Körük Eczanesi
Simav
Karatürk Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

Güvenlik Görevlisi olarak girdiği kurumda İç Hizmetler Birim Müdürü oldu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Bungalov evleri, bölge ekonomisini canlandıracak

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

Kütahyalı aileden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.