YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar’da DPÜ Meslek Yüksekokulu tam kapasite

Dumlupınar’da DPÜ Meslek Yüksekokulu tam kapasite

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:47 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bu sene eğitim ve öğretime başlayacak olan DPÜ Meslek Yüksekokulu’nun tercihlerinde yüzde 100’e ulaşıldığı bildirildi.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Uzun zamandır açılması için büyük emek verdiğimiz Dumlupınar Meslek Yüksekokulu bu yıl eğitim ve öğretime başlıyor.

Dumlupınar’da DPÜ Meslek Yüksekokulu tam kapasite

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde bu sene eğitim ve öğretime başlayacak olan DPÜ Meslek Yüksekokulu’nun tercihlerinde yüzde 100’e ulaşıldığı bildirildi.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’Uzun zamandır açılması için büyük emek verdiğimiz Dumlupınar Meslek Yüksekokulu bu yıl eğitim ve öğretime başlıyor. YKS (Yüksek Öğretim Kurumlar Sınavı) tercih sonuçları, yüzde 100 doluluk oranı ile bizleri gururlandırmıştır. Dumlupınar ilçemizi tercih eden tüm öğrencilerimize, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mustafa Aydın’a Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Atilla Batur’a ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki... Aşırı tüketiyorsanız dikkat! Öyle bir zararı varmış ki...
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Avcılar’ın parkları yenileniyor
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Balıkesir'de babasının kamyonetinin altında kalan kız çocuğu öldü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Dünyada altın fiyatları artarken Türkiye’de düştü
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Köy takımı Muratlıspor süper amatörde
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Konya’da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı
Kırklareli'nde bir apartman karantinaya alındı

Kütahya Namaz Vakitleri 28 Ağustos Cuma

İmsak
04:49
Sabah
06:18
Öğle
13:06
İkindi
16:48
Akşam
19:45
Yatsı
21:08

Kütahya Nöbetçi Eczaneler28 Ağustos Cuma

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu
Kaymakam Kanyılmaz denetimlerde bulundu
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
Kütahyalı öğrenci tüm soruları doğru cevapladı
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
"Eklem ağrım var" diyen bamya tohumu alıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.