Dumlupınar’da İlk Hedef Anıtı’nda 15 temmuz şehitleri için resim sergisi açıldı

137 bin şehidin bulunduğu Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İlk Hedef Anıtı’nda resim sergisi açıldı.

Programa Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç,Kaymakam Vekili Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşanan önemli anların ve şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisinin gezilmesi, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Şiir Dinletisi ve 15 Temmuz sinevizyonları ile sona erdi.



