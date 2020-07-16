YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Dumlupınar’da İlk Hedef Anıtı’nda 15 temmuz şehitleri için resim sergisi açıldı

Dumlupınar’da İlk Hedef Anıtı’nda 15 temmuz şehitleri için resim sergisi açıldı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 16.07.2020 10:09 | Son Güncelleme

137 bin şehidin bulunduğu Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İlk Hedef Anıtı’nda resim sergisi açıldı.Programa Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç,Kaymakam Vekili Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşanan önemli anların ve şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisinin gezilmesi, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Şiir Dinletisi ve 15 Temmuz sinevizyonları ile sona erdi.

Dumlupınar’da İlk Hedef Anıtı’nda 15 temmuz şehitleri için resim sergisi açıldı

137 bin şehidin bulunduğu Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İlk Hedef Anıtı’nda resim sergisi açıldı.
Programa Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç,Kaymakam Vekili Mustafa Sait Arcaklıoğlu, Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, Emniyet Amiri Asil Kırcın, İl Genel Meclis Üyeleri Şaban Türk ve Nafiz Uçar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen darbe girişiminde yaşanan önemli anların ve şehitlerimizin fotoğraflarının yer aldığı resim sergisinin gezilmesi, Kuran-ı Kerim Tilaveti, Şiir Dinletisi ve 15 Temmuz sinevizyonları ile sona erdi.

Dumlupınar’da İlk Hedef Anıtı’nda 15 temmuz şehitleri için resim sergisi açıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERRoza plaja indi!Roza plaja indi!
Kütahya’da feci kaza: 2 yaralıKütahya’da feci kaza: 2 yaralı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya Namaz Vakitleri 16 Temmuz Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:11
İkindi
17:06
Akşam
20:33
Yatsı
22:13

Kütahya Nöbetçi Eczaneler16 Temmuz Perşembe

Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Murat Eczanesi
Gediz
Ozan Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Vali Ali Çelik, karantina bölgesinde incelemelerde bulundu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

Kütahya’da 6 küçükbaş hayvan ve bir köpek telef oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.