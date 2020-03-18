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Dumlupınar’da Korana virüs tedbirleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 18.03.2020 10:04 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde, camilerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz.

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde cadde ve sokaklarda, kamu alanlarında park ve bahçelerde, camilerde ve vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda belediye tarafından oluşturulan özel ekiplerce, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs hastalığı (COVID-19) ile ilgili önlemler arttırıldı.
Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, yaptığı açıklamada, "Belediye olarak vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda Koronavirüs (COVID-19) hastalığına karşı halk sağlığını ön planda tutarak detaylı ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz. Belediye Hizmet Binası, düğün ve toplantı salonları, PTT binası, Müftülük, camiler, otobüs ve otobüs duraklarında, servis aracı, cenaze aracı ve binek araçlarda, geri dönüşüm sepetleri, evsel atık ve kül çöp konteynerları detaylı ilaçlama ve kireçleme, virüs kaynaklı salgın hastalıkları önlemek amacıyla dezenfeksiyon çalışması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Halkımızın bu süreçte mümkün olduğunca evde kalması ve panik yapmadan devletimizin yayınladığı kurallara uyması çok önemlidir’’ ifadelerini kullandı.

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