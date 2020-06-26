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Dumlupınar’da Meslek Yüksekokul heyacanı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 26.06.2020 10:07 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Ağustos ayında 3 bölümle öğrenci alımına başlayacak olan DPÜ Meslek Yüksekokulu inaşatında incelemelerde bulundu.Başkan Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuz için Dumlupınar Üniversitesine tahsis edilen belediye binamızda üniversitemizin verdiği proje kapsamında inşaatı hızla devam etmektedir.

Kütahya’nın Dumlupınar Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, Ağustos ayında 3 bölümle öğrenci alımına başlayacak olan DPÜ Meslek Yüksekokulu inaşatında incelemelerde bulundu.
Başkan Akağaç, yaptığı açıklamada, ’’2020-2021 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayacak olan Dumlupınar Meslek Yüksekokulumuz için Dumlupınar Üniversitesine tahsis edilen belediye binamızda üniversitemizin verdiği proje kapsamında inşaatı hızla devam etmektedir. Alternatif Enerji Sistemleri Teknolojisi, Çocuk Gelişimi, Sağlık Bilimleri Teknolojisi bölümlerinden oluşan Meslek Yüksekokulumuz Ağustos ayında öğrenci alımına başlayacak. Şimdiden Dumlupınar ilçemize hayırlı olsun’’ dedi.

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