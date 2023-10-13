Dünya Arda Güler'i konuşuyor! Golden Boy ödülünde son 25'e kaldı...

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Tuttusport tarafından 2003 yılından beri Avrupa liglerinde görev yapan 21 yaş altındaki en iyi futbolcuya verilen Golden Boy ödülüne aday gösterildi.

100 KİŞİLİK LİSTEDEKİ TEK TÜRK'TÜ

Beş "Wild Card"dan bir tanesini alan 18 yaşındaki futbolcu, Golden Boy ödülü için açıklanan 100 kişilik listede bulunan tek Türk olarak da dikkat çekmişti.

SON 25 İSİM ARASINA KALDI

Golden Boy ödülünde finale kalan 25 futbolcu şu şekilde;

Jude Belingham, Jamal Musiala, Xavi Simons, Antonio Silva, Alejandro Balde, Florian Wirtz, Benjamin Sesko, Giorgo Scalvini, Rasmus Hojlund, Levi Colwill, Johan Bakayoko, Milos Kerkez, Arthur Vermeeren, Evan Ferguson, Lucas Gourna-Douath, Warren Zaire-Emery, Ousmane Diomande, Arnau Martinez, Mathys Tel, Andy Diouf, Arda Güler, Bilal El Khannouss, Martin Baturina, Joao Neves, Lamine Yamal.

ARDA GÜLER, ANTRENMANLARA BAŞLADI

Real Madrid'e transfer olduktan sakatlık yaşayan Arda Güler, iyileştikten sonra çıktığı antrenmanda tekrar sakatlanmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan 18 yaşındaki futbolcu, yeniden takımla antrenmanlara başladı.

