İşte Arda Turan için yapılan çarpıcı yorumlar...

Dünya, Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi konuşuyor!

1 / 14 Arda Turan... Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran bir isim...

2 / 14 G.Saray altyapısından çıkıp A takım kaptanlığına kadar yükselen, ardından yeteneği ile Türkiye sınırlarına dar gelip önce Atletico Madrid’e transfer olan Arda, çıtayı daha da yükseltmişti.

3 / 14 Buradan, Barcelona’ya transfer olan Arda’nın şimdilerde kiralık olarak Başakşehir için ter döküyor... Ancak son maçta hakeme yaptığı hareketi olay oldu...

4 / 14 Öyle ki Arda, Sivas maçında bir pozisyon sonrası yardımcı hakemi silkeleyip itti. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

5 / 14 Bu hareketi nedeniyle ağır ceza alması beklenen Arda Turan'ın haftaya damga vurması sonrası, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

6 / 14 İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

7 / 14 Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu... Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.

8 / 14 AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

9 / 14 En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.

10 / 14 Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.

11 / 14 İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.

12 / 14 Sivasspor karşısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arda’ya hakeme saldırı ve hakaretten dolayı 13 maç ceza gelebileceği bildirildi.

13 / 14 Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor. (Habertürk)