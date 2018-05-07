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Dünya, Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi konuşuyor!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.05.2018 13:44 | Son Güncelleme

Başakşehir forması giyen Arda Turan'ın, Sivasspor maçında yan hakem Erdinç Sezertam ve orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yaptığı hareketlerle dış basında da yankı buldu...

İşte Arda Turan için yapılan çarpıcı yorumlar...

Dünya, Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi konuşuyor!

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Arda Turan... Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran bir isim...

Arda Turan... Son dönemde futbol dışında hemen hemen her konu ile Türkiye’nin hatta dünyanın gündemine girmeyi başaran bir isim...
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G.Saray altyapısından çıkıp A takım kaptanlığına kadar yükselen, ardından yeteneği ile Türkiye sınırlarına dar gelip önce Atletico Madrid’e transfer olan Arda, çıtayı daha da yükseltmişti.

G.Saray altyapısından çıkıp A takım kaptanlığına kadar yükselen, ardından yeteneği ile Türkiye sınırlarına dar gelip önce Atletico Madrid’e transfer olan Arda, çıtayı daha da yükseltmişti.
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Buradan, Barcelona’ya transfer olan Arda’nın şimdilerde kiralık olarak Başakşehir için ter döküyor... Ancak son maçta hakeme yaptığı hareketi olay oldu...

Buradan, Barcelona’ya transfer olan Arda’nın şimdilerde kiralık olarak Başakşehir için ter döküyor... Ancak son maçta hakeme yaptığı hareketi olay oldu...
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Öyle ki Arda, Sivas maçında bir pozisyon sonrası yardımcı hakemi silkeleyip itti. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Öyle ki Arda, Sivas maçında bir pozisyon sonrası yardımcı hakemi silkeleyip itti. Kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
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Bu hareketi nedeniyle ağır ceza alması beklenen Arda Turan'ın haftaya damga vurması sonrası, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.

Bu hareketi nedeniyle ağır ceza alması beklenen Arda Turan'ın haftaya damga vurması sonrası, Avrupa basını da yaşananlara kayıtsız kalmadı.
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İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.

İspanya’da hemen hemen her gazetede Arda Turan’ın hakemi itip kakması geniş şekilde yer aldı.
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Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu... Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.

Marca, “Yan hakeme tavır koyan Arda, kırmızı kartla oyun dışı kaldı” derken, El Mundo Deportivo “Yan hakemi iteleyen Arda, kendisini dışarıda buldu... Arda, bu hareketiyle Barcelona’yı 300 bin Euro’dan etti” dedi.
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AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.

AS ise “Arda bu sinirli halini İspanya’da da zaman zaman sergiliyordu” ifadelerini kullandı.
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En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.

En çok izlenen TV kanallarından Antena 3, Barcelona’nın Arda’yı göndermekle doğru yaptığı yorumunda bulundu.
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Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.

Arda Turan ile ilgili en büyük şaşkınlığı İngilizler yaşadı. İngiliz basını Arda için “Türk lejyoner, aklını kaçırmış” yorumunu yaptı.
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İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.

İtalyan La Gazzetta dello Sport “Türk futbolcu Arda çıldırdı, hakemi ittirdi ve kırmızı kart gördü.” derken, Fransız L’equipe “Ağır bir ceza alabilir” yorumunu yaptı.
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Sivasspor karşısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arda’ya hakeme saldırı ve hakaretten dolayı 13 maç ceza gelebileceği bildirildi.

Sivasspor karşısında kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Arda’ya hakeme saldırı ve hakaretten dolayı 13 maç ceza gelebileceği bildirildi.
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Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor. (Habertürk)

Yine aynı talimatın 41. maddesi gereği, hakeme küfür ve hakaret eden futbolcuya 3 ila 7 maç arası ceza verileceği belirtiliyor. (Habertürk)
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Dünya, Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi konuşuyor!

Dünya, Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi konuşuyor!
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Anahtar Kelimeler:
arda turan Medipol Başakşehir

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