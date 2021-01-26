YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Dünya Bankasından Türkiye'deki OSB'lerin altyapı gelişimine 300 milyon dolarlık finansman desteği

Dünya Bankasından Türkiye'deki OSB'lerin altyapı gelişimine 300 milyon dolarlık finansman desteği

26.01.2021 13:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanacak "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi"nin 290 milyon dolarlık kısmı OSB'lerin sürdürülebilirliğinin, rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması için altyapı ve kolaylaştırıcı ortamın desteklenmesine, 10 milyon dolarlık kısmı ise teknik yardım, kapasite oluşturma ve proje yönetimine ayrılacak

Dünya Bankası, finanse edeceği 300 milyon dolarlık "Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi"yle, söz konusu bölgelerin daha verimli, çevresel açıdan daha sürdürülebilir ve rekabetçi hale gelmelerine olanak sağlayacak.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca uygulanacak proje kapsamında "temel" (yeni yollar, su ve doğal gaz boru hatları, elektrik hatları ve lojistik tesisleri gibi) ve "yeşil" (iyileştirilmiş enerji ve su verimliliği olanakları, ileri atıksu arıtma tesisleri, enerji açısından verimli binalar, LED sokak aydınlatmaları, güneşi, rüzgar ve biyokütle gibi yenilenebilir enerji varlıkları) altyapı yatırımları desteklenecek.

Kredi şeklindeki finansmanın bir bölümü de yenilikçilik ile OSB'leri bilim ve araştırma kuruluşları ve akademik kuruluşlarla bir araya getiren eğitim merkezleri yatırımları yoluyla OSB'lerin rekabet gücünün artırılmasına ayrılacak.

Projenin ilk bileşeninde, OSB'lerin sürdürülebilirliğinin, rekabet gücünün ve verimliliğinin artırılması için altyapı ve kolaylaştırıcı ortamın desteklenmesi için 290 milyon dolar finansman sağlanacak. Ayrıca "yeşil" çözümler için kaldıraç etkisi yaratacak temel OSB altyapısına, OSB'lerdeki yenilikçi yeşil altyapılara ve OSB yenilikçilik merkezlerine yapılacak yatırımlara destek verilecek.

İkinci bileşende ise teknik yardım, kapasite oluşturma ve proje yönetimine 10 milyon dolarlık finansman sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, sürdürülebilir ve yeşil bir toparlanma sürecinin temellerinin atılması açısından büyük önem taşıyan projeye duyulan ihtiyacı daha belirgin hale getirdiğini kaydetti.

Kouame, "Yenilikçilik merkezleri, ülke genelindeki OSB'lerin rekabetçilik düzeylerini yükselterek, OSB'lerde faaliyet gösteren şirketlerin Kovid-19 sonrası dönemde küresel değer zincirlerine katılımlarını korumalarına veya derinleştirmelerine olanak tanıyacak." ifadesini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini... Genç kız dehşeti yaşadı! 18 yaşından küçük sevgilisini...
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi

Ankara Namaz Vakitleri 26 Ocak Salı

İmsak
06:28
Sabah
07:55
Öğle
13:06
İkindi
15:43
Akşam
18:07
Yatsı
19:28

Ankara Nöbetçi Eczaneler26 Ocak Salı

Akkılıç Eczanesi
Cankaya
Atabek Eczanesi
Cankaya
Ayfer Eczanesi
Cankaya
Barışcan Eczanesi
Cankaya
Bihter Eczanesi
Cankaya
Gökbala Eczanesi
Cankaya
Ümitköy Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 86- Fenerbahçe Beko 93

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Konyaspor-Antalyaspor maçının ardından

Hastane yolunda kalbine yenildi

Hastane yolunda kalbine yenildi

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Kayserispor Fenerbahçe’ye hazır

Diğer Haberler

Mamak Belediyesi’nden Kartaltepe’ye yeni muhtarlık binası

Mamak Belediyesi’nden Kartaltepe’ye yeni muhtarlık binası

Mamak’ta Yunus Emre Bilim Sanat Merkezi hizmete açıldı

Mamak’ta Yunus Emre Bilim Sanat Merkezi hizmete açıldı

Gölbaşı Belediyesi atıklardan sokak kulübesi üretti

Gölbaşı Belediyesi atıklardan sokak kulübesi üretti

Pandemi günlerinde buz pateni keyfi

Pandemi günlerinde buz pateni keyfi

Pandemi günlerinde buz pateni keyfi

Pandemi günlerinde buz pateni keyfi

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.