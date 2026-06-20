Dünya basını Türkiye'nin vedasını manşetlere taşıdı: "Altın neslin çöküşü..."

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkamayarak turnuvaya veda eden A Milli Takımımızın performansı, uluslararası medyanın da bir numaralı gündem maddelerinden biri oldu. Özellikle ikinci yarıyı bir eksikle tamamlayan Paraguay'a karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve hücumdaki etkisizlik, dış basında "büyük bir çöküş" olarak değerlendirildi.

İşte dünya medyasının önde gelen gazetelerinde A Milli Takımımızın vedasına dair atılan o çarpıcı manşetler:

İSPANYOL BASINI: "ARDA VE KENAN ENGELLEYEMEDİ"

İspanya'nın dünyaca ünlü spor gazetesi Marca, Türkiye'nin elenmesini genç yıldızlar üzerinden okuyarak şu manşeti attı: "Arda Güler ve Kenan Yıldız, Türkiye'nin elenmesini engelleyemiyor."

Haberin detaylarında ise Paraguay'ın galibiyete olan inancına vurgu yapılarak, "Her ikisi de grup aşamasının ilk maçını kaybetti ve bu maçı kazanmak çok önemliydi. Güney Amerikalılar buna Türklerden daha çok inanıyordu. İki dakika sonra gol attılar, maçı kendi sahalarına taşıdılar, üç puan kazandılar ve Türkiye'yi Dünya Kupası'ndan uzaklaştırdılar." ifadelerine yer verildi.

İTALYAN BASINI MONTELLA'YI VE ALTIN NESLİ YAZDI

Çizme basını ise ağırlıklı olarak teknik direktör Vincenzo Montella'nın yaşadığı hayal kırıklığına ve Türkiye'nin gelecek vadeden jenerasyonunun erken vedasına odaklandı.

La Gazzetta dello Sport: İtalyanların ünlü spor gazetesi süreci dramatik bir dille özetledi: "Türkiye, Dünya Kupası'na, Amerika'ya ve genç altın neslin zafer hayallerine veda ediyor. İki üst üste mağlubiyetin ardından gözyaşları içinde elendiler."

Tuttosport: Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ı manşetine taşıyan gazete, Montella'ya da değinerek, "Kenan Yıldız, Dünya Kupası'na veda etti, Montella'nın büyük hayal kırıklığı. Avustralya karşısında alınan yenilginin ardından Türkiye, Alfaro'nun çalıştırdığı Paraguay'a da mağlup oldu; üstelik rakibi maçın yarısını 10 kişi oynamasına rağmen." sözlerini kullandı.

HOLLANDA VE İNGİLİZ BASINI: "DRAMATİK VE ETKİSİZ"

Avrupa'nın diğer önde gelen yayın organları da Türkiye'nin 10 kişi kalan rakibi karşısındaki çaresizliğini ön plana çıkardı.

De Telegraaf (Hollanda): "Türkiye için dramatik bir olay: Ülke, on kişiyle mücadele eden Paraguay'a karşı aldığı sürpriz yenilginin ardından sadece iki maç sonra 2026 Dünya Kupası'ndan elendi."

The Guardian (İngiltere): Erken gelen gole dikkat çeken gazete, "10 kişi kalan Paraguay, Dünya Kupası'nın şu ana kadarki en erken golünü atarak etkisiz bir Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla turnuvadaki umutlarını yeniden canlandıran Güney Amerika temsilcisi, rakibini ise büyük bir hayal kırıklığıyla erken vedaya mahkum etti." satırlarıyla maçı okuyucularına aktardı.