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Dünya basınında Falcao manşetleri

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2019 16:36 | Son Güncelleme

Radamel Falcao'nun Galatasaray'daki ilk maçında golle tanışması ve bu golün 3 puanı getirmesi dış basınında geniş yer buldu.

Dünya basınında Falcao manşetleri

Radamel Falcao'nun Kasımpaşa maçındaki performansı dünya basınında da dikkat çekti. Portekiz, Kolombiya, İtalya ve Hollanda basını Falcao'ya özel yer ayırdı.

İşte dış basında Falcao etkisi...

Calciomercato: Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.

AD (Netherlands): Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.

A Bola: Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.

Marca (Colombia): Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
radamel falcao Galatasaray

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