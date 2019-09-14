Dünya basınında Falcao manşetleri

Radamel Falcao'nun Kasımpaşa maçındaki performansı dünya basınında da dikkat çekti. Portekiz, Kolombiya, İtalya ve Hollanda basını Falcao'ya özel yer ayırdı.
İşte dış basında Falcao etkisi...
Calciomercato: Falcao, Galatasaray formasıyla ilk maçında golünü attı. Falcao'nun golü 3 puanı getirdi ve Galatasaray bu skorla 3 puanın sahibi oldu.
AD (Netherlands): Falcao, Galatasaray maçında ilk golünü attı. Golde şanslıydı. Şutu Ben Youssef'e çarparak yön değiştirdi. Binlerce Galatasaray taraftarı Falcao'nun ilk maçını bekledi ve dolu tribünler önünde Falcao, 89. dakikada alkışlarla kenara geldi.
A Bola: Falcao ve Quaresma karşı karşıya geldi. Galatasaray, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Falcao, ilk maçında Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.
Marca (Colombia): Büyüleyici hikaye. Büyülü şeylerden etkilenen oyuncular vardır. Falcao da onlardan biri. Galatasaray ile olan hikayesi büyüleyici başladı ve golle devam ediyor.
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