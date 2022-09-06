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Dünya Boccia Challenger Turnuvası, yarın İtalya'da başlayacak

06.09.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Boccia Challenger Turnuvası, yarın İtalya'da başlayacak

Dünya Boccia Challenger Turnuvası yarın İtalya'da başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7-13 Eylül tarihlerinde Roma Teknik Merkezi Spor Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 20 ülke katılacak.

Türkiye'yi, BC3 kategorisinde Öner Bozbıyık, Ersoy Turp ve Havva Alyurt, BC4 kategorisinde Yahya Gürbüzer, Mehmet Emin Ateş ve Fatma Gürbüzer temsil edecek.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu

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