Dünya Boks Şampiyonası'nda Büşra Işıldar finale kaldı!

Sırbistan'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda final oynayan ve gümüş madalya kazanan Büşra Işıldar, bu sefer altın madalya almaya çalışacak.

Büşra Işıldar, 75 kilo finalinde yarın TSİ 13.30'da üç kez Avrupa şampiyonluğu bulunan İrlandalı boksör Aoife O'Rourke ile karşılaşacak.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, milli sporcuyu İngiltere'de yalnız bırakmadı ve Büşra'nın altın madalyayı da alacağına inandığını söyledi.

Yerlikaya, Türk sporunun her yerde büyük başarılar kazandığı bir dönem yaşadıklarını anlatarak, "İnşallah Büşra finalde de altın madalya kazanacak. Voleybolla başladık basketbolla devam ediyoruz. Boksta da inşallah yarın bir zafere imza atacağız" dedi.

BOKS FEDERASYONU AÇIKLADI

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu Büşra'ya çok güvendiklerini belirterek, "Kızımız altın madalyayı alacak, bize sözü var. Ülkemizi gururlandırmaya devam edecek" diye konuştu.

Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini dile getiren milli sporcu Büşra Işıldar ise, "Büyük bir mücadele vardı. Hocalarımızın emeğine sağlık. Finalde de altın madalyayı almak istiyorum. İnşallah Buse Naz ablamla altın madalya kazanacağız. Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'nın ve Başkanımız Suat Hekimoğlu'nun desteğini çok net hissettim. İnşallah finalde de altın madalya alıp ülkemize döneceğiz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır