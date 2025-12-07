SPOR

Dünya bu takası konuşuyor! Guardiola Arda Güler için "En İyisini" feda etti: Real Madrid'den jet yanıt

Real Madrid'de teknik direktör Xabi Alonso ile yeni bir sayfa açan Arda Güler için İngiltere'den gelen son dakika haberi gündemi sarstı! Manchester City'nin, milli yıldızımız için Ballon d'Or sahibi Rodri'yi takasta önerdiği iddia edildi. Guardiola'nın bu çılgın planı sonrası gözler İspanyol devine çevrilirken, Madrid cephesinin verdiği yanıt transferin kaderini belirledi. İşte Avrupa basınını sallayan o iddianın detayları...

Emre Şen
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanyol devi Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin başlamasıyla birlikte takımdaki rolü merakla beklenen milli gururumuz Arda Güler, transfer piyasasının en gözde ismi olmaya devam ediyor. Genç yıldızın yetenekleri Avrupa devlerini peşinden koştururken, İspanyol basını Defensa Central, futbol tarihine geçecek bir takas iddiasını ortaya attı.

GUARDIOLA GÖZÜNÜ KARARTTI: RODRI GİDİYOR ARDA GELİYOR

Haberin detaylarına göre; Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Arda Güler hayranlığını bir üst seviyeye taşıdı. Katalan teknik adamın, Arda'yı Manchester City formasıyla Etihad Stadı'na getirmek için kulüp yönetimine baskı yaptığı ve "ne pahasına olursa olsun" bu transferi istediği belirtildi.

Guardiola'nın bu ısrarı sonucunda City yönetiminin Real Madrid'e sunduğu teklif ise duyanları şaşkına çevirdi. İngiliz ekibinin, Arda Güler'i kadrosuna katabilmek için takımın en kilit ismi olan ve Ballon d'Or ödüllü İspanyol yıldız Rodri'yi takasta kullanmayı teklif ettiği öne sürüldü. Rodri gibi bir dünya markasının takas masasına gelmesi, Guardiola'nın Arda'ya verdiği değerin en büyük kanıtı olarak yorumlandı.

XABI ALONSO VE YÖNETİMDEN KAPI DUVAR

Bu sansasyonel teklif karşısında Real Madrid cephesinin tavrı ise net oldu. Defensa Central'in aktardığı bilgilere göre; Real Madrid yönetimi ve teknik direktör Xabi Alonso, Rodri gibi bir süper yıldıza rağmen bu takasa yanaşmadı.

Göreve geldiği günden bu yana genç oyuncularla iletişimi güçlü olan Xabi Alonso'nun, Arda Güler'i takımın gelecekteki liderlerinden biri olarak planladığı ve bu nedenle satışına onay vermediği belirtiliyor. Başkan Florentino Perez'in de City'nin bu cazip teklifini reddederek, Arda'nın Santiago Bernabeu'daki yerinin sarsılmaz olduğu mesajını verdiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Arda Güler real madrid Spor Haberleri son dakika spor haberleri Xabi Alonso
