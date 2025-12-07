Dünya bu takası konuşuyor! Guardiola Arda Güler için "En İyisini" feda etti: Real Madrid'den jet yanıt

İspanyol devi Real Madrid'de Xabi Alonso döneminin başlamasıyla birlikte takımdaki rolü merakla beklenen milli gururumuz Arda Güler, transfer piyasasının en gözde ismi olmaya devam ediyor. Genç yıldızın yetenekleri Avrupa devlerini peşinden koştururken, İspanyol basını Defensa Central, futbol tarihine geçecek bir takas iddiasını ortaya attı.

GUARDIOLA GÖZÜNÜ KARARTTI: RODRI GİDİYOR ARDA GELİYOR

Haberin detaylarına göre; Manchester City Menajeri Pep Guardiola, Arda Güler hayranlığını bir üst seviyeye taşıdı. Katalan teknik adamın, Arda'yı Manchester City formasıyla Etihad Stadı'na getirmek için kulüp yönetimine baskı yaptığı ve "ne pahasına olursa olsun" bu transferi istediği belirtildi.

Guardiola'nın bu ısrarı sonucunda City yönetiminin Real Madrid'e sunduğu teklif ise duyanları şaşkına çevirdi. İngiliz ekibinin, Arda Güler'i kadrosuna katabilmek için takımın en kilit ismi olan ve Ballon d'Or ödüllü İspanyol yıldız Rodri'yi takasta kullanmayı teklif ettiği öne sürüldü. Rodri gibi bir dünya markasının takas masasına gelmesi, Guardiola'nın Arda'ya verdiği değerin en büyük kanıtı olarak yorumlandı.

XABI ALONSO VE YÖNETİMDEN KAPI DUVAR

Bu sansasyonel teklif karşısında Real Madrid cephesinin tavrı ise net oldu. Defensa Central'in aktardığı bilgilere göre; Real Madrid yönetimi ve teknik direktör Xabi Alonso, Rodri gibi bir süper yıldıza rağmen bu takasa yanaşmadı.

Göreve geldiği günden bu yana genç oyuncularla iletişimi güçlü olan Xabi Alonso'nun, Arda Güler'i takımın gelecekteki liderlerinden biri olarak planladığı ve bu nedenle satışına onay vermediği belirtiliyor. Başkan Florentino Perez'in de City'nin bu cazip teklifini reddederek, Arda'nın Santiago Bernabeu'daki yerinin sarsılmaz olduğu mesajını verdiği ifade edildi.