Şarkıcı Edis ve eski sporcu Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan yapılan şarkıcı Edis Görgülü ve eski milli sporcu Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları belli oldu.

Mustafa Fidan

Başsavcılık tarafından ünlülere yönelik başlatılan uyuşturucu operasypnu kapsamında birçok ünlü gözaltına alındı ve uyuşturucu testine tabi tutuldu. Birçok ünlü ismin uyuşturucu test sonuçları pozitif çıkmıştı.

Edis Görgülü

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME

Aynı operasyon kapsamında geçtiğimiz haftalarda gözaltına alınan ve savcılıkta ifadesine başvurulan pop şarkıcı Edis Görülü ve eski sporcu Adem Kılıçcı da uyuşturucu testi yapılan ünlüler arasındaydı.

Gazeteci Burak Doğan'ın haberine göre, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan uyuşturucu test sonuçlarında göre Edis Görgülü ve Adem Kılıçcı'nın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

EDİS GÖRGÜLÜ VE ADEM KILIÇCI'NIN UYUŞTURUCU TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Şarkıcı Edis Görgülü’nün uyuşturucu testi sonucunda yasaklı madde kokain örneklerine rastlanırken, uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan bir diğer ünlü isim Adem Kılıçcı’nın saç/kan örneği testinde yasaklı madde olan esrar bulgularına rastlandığı bildirildi.

