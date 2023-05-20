SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Dünya bu transferi konuşacak! Juventus'tan Enes Ünal'a kanca... İşte yapılan teklif

Dünya bu transferi konuşacak! Juventus'tan Enes Ünal'a kanca... İşte yapılan teklif

20.05.2023 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon Getafe'de gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmeyi başaran Enes Ünal'ın talipleri artıyor. İtalyan devi Juventus sezon sonunda Dusan Vlahovic'in takımdan ayrılma ihtimaline karşın forvet arayışlarını hızlandırırken, listenin başında Enes Ünal var. İşte detaylar...

Dünya bu transferi konuşacak! Juventus'tan Enes Ünal'a kanca... İşte yapılan teklif
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen ve bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal devleri peşine takmış durumda.

Ligde 14, kupada da 1 gole imzasını atan milli futbolcu için Benfica ve Real Betis'in istediği iddia edilirken bir transfer teklifi de İtalya'dan geldi.

JUVE'DEN TEKLİF

transfer-haberi-ispanyadan-olay-iddia-juventus-enes-unal-ile-ilgileniyor-1667393397728

İddiaya göre; 24 yaşındaki A milli oyuncu Juventus'un radarına girmiş durumda. Massimiliano Allegri'nin bizzat onay verdiği Enes için Juventus ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

30 MİLYON EURO

192364

İspanyol kulübü Getafe Enes Ünal için 30 milyon euro istiyor. Juventus bu teklife çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

36 MAÇTA 15 GOL 5 ASİST

enes-unal-getafe-depophotos-1772029

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enes Ünal çıktığı 36 maçın tamamına ilk 11'de başlarken bu maçlarda 15 gol 5 asistlik performans verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklamaDaum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama
Arda Turan için olay yaratan iddia!Arda Turan için olay yaratan iddia!
Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!Süper Lig'in efsane kulübü Amatör Lig'e düştü!
Anahtar Kelimeler:
İspanya Enes Ünal getafe af atan sezon maçın ekipleri

En Çok Okunan Haberler

'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt

'En düşük memur maaşı' iddialarına net yanıt

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

İmamoğlu 'İtiraf ediyorum' deyip açıkladı! '3-4 puan...'

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Daum'dan kötü haber! Yoğun bakımda yürek burkan açıklama

Volkan Demirel o anları anlattı, tüyleri diken diken etti! "Asla yapmayacağım, asla"

Volkan Demirel o anları anlattı, tüyleri diken diken etti! "Asla yapmayacağım, asla"

Büyük umutlarla gelmişti, sezon biter bitmez gönderiliyor!

Büyük umutlarla gelmişti, sezon biter bitmez gönderiliyor!

Simge Sağın'dan Icardi itirafı! "İnanamıyorum"

Simge Sağın'dan Icardi itirafı! "İnanamıyorum"

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Sevgilisi ve arkadaşının ihanetini görünce...

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Fransız gazetesinin seçim haritasındaki hata ülkeyi karıştırdı

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Jack Jones boxer setlerinde %40'a varan indirim! Bu fırsat kaçmaz

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Çocuk parkında iki ailenin fotoğraf kavgası kaosa dönüştü

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Kafasının büyümesini kimse durduramıyor! “Ben onu seviyorum”

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Beyler kişisel bakımın en önemli adımı, saç ve sakal tıraşı! Sizin için en iyi tıraş makinelerini seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.