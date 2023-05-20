Dünya bu transferi konuşacak! Juventus'tan Enes Ünal'a kanca... İşte yapılan teklif

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe'de forma giyen ve bu sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Enes Ünal devleri peşine takmış durumda.

Ligde 14, kupada da 1 gole imzasını atan milli futbolcu için Benfica ve Real Betis'in istediği iddia edilirken bir transfer teklifi de İtalya'dan geldi.

JUVE'DEN TEKLİF

İddiaya göre; 24 yaşındaki A milli oyuncu Juventus'un radarına girmiş durumda. Massimiliano Allegri'nin bizzat onay verdiği Enes için Juventus ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.

30 MİLYON EURO

İspanyol kulübü Getafe Enes Ünal için 30 milyon euro istiyor. Juventus bu teklife çıkmaya hazır olduklarını belirtti.

36 MAÇTA 15 GOL 5 ASİST

Bu sezon kariyerinin en iyi dönemlerinden birini geçiren Enes Ünal çıktığı 36 maçın tamamına ilk 11'de başlarken bu maçlarda 15 gol 5 asistlik performans verdi.

