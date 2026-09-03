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Dünya bunu konuşuyor! Kylian Mbappe için kaçırma planı... 18 yaşındaki çete lideri tutuklandı

Fransız dünya yıldızı Kylian Mbappe'nin bir çetenin hedefinde olduğu ortaya çıktı. Çetenin; Mbappe'nin de aralarında olduğu 26 kişi için kaçırma ve soygun planı yaptığı tespit edildi. Çetenin elebaşı olduğu öne sürülen 18 yaşındaki şüpheli ise tutuklandı. İşte tüm detaylar...

Dünya bunu konuşuyor! Kylian Mbappe için kaçırma planı... 18 yaşındaki çete lideri tutuklandı
Melih Kadir Yılmaz

Dünya futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Kylian Mbappe ile ilgili 'kaçırma planı' haberi kısa sürede dünya kamuoyunun üst sıralarına çıktı.

MBAPPE, KAÇIRMA VE EVİNE SALDIRI PLANININ HEDEFİNDEYDİ

Sabah'ın, Le Parisien'e dayandırdığı habere göre Mbappé'nin, bir çetenin kaçırma ve evine yönelik saldırı planlarının hedefi olduğu ortaya çıktı. Haberde bahsi geçen çetenin çeşitli eylem hazırlıkları içerisinde olduğu aktarıldı.

Dünya bunu konuşuyor! Kylian Mbappe için kaçırma planı... 18 yaşındaki çete lideri tutuklandı 1

LİSTESİNDEN TAM 26 KİŞİ ÇIKTI

Çete halinde; hırsızlık ve fuhuş yaptırma suçlarından cezaevinde bulunan 18 yaşındaki suçlu; futbolcular, rapçiler ve zengin iş insanlarının da aralarında yer aldığı 26 kişiyi hedef almayı planlıyordu.

HIRSIZLIK SONRASI YAŞANAN KAZA, SUÇ YAPILANMASINI DEŞİFRE ETTİ

Bahsi geçen çete nisan ayında deşifre edildi. Şüpheli şahıs, geçtiğimiz Nisan ayında Neuilly-sur-Seine'de bir saatçiye düzenlenen saldırının ardından teşhis edildi. Olay yerinden 150.000 euro değerinde lüks saat çalarak motosikletle kaçan saldırganlardan biri, yarım saat sonra bir kamyona çarpınca yakalandı.

Dünya bunu konuşuyor! Kylian Mbappe için kaçırma planı... 18 yaşındaki çete lideri tutuklandı 2

Bu kaza ise organize suç ağını ortaya çıkardı. Kaza sonrası soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri çetenin elebaşı olduğu belirtilen 18 yaşındaki Clement L. adlı şahsa ulaştı. Yakalanan şahsın dijital materyalleri incelemeye alındı.

MBAPPE VE HEDEFTEKİ İSİMLERİN AÇIK ADRES BİLGİLERİ BULUNDU

İncelemeyi yapan siber uzmanlar, Çinli bir iş insanı ve dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Kylian Mbappe'nin de bulunduğu tam 26 kişiye ait açık adres ve bilgilerin yer aldığı bir kaçırma listesi ele geçirdi.

"DURUMUN CİDDİYETİNİ ANLAMASINI SAĞLAYABİLECEK TEK ŞEY CEZAEVİNDE TECRİT EDİLMESİDİR"

Clément L. tutuklanarak hücre hapsine alınırken, suç ortağı olduğu değerlendirilen diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Clement'in tecrit kararına ve tutukluluğuna itiraz edilirken, dosyaya bakan savcı "Bu çocuk zaten ağır suçlardan dolayı cezaevindeydi ve şimdi ünlü bir rapçi ile ünlü bir futbolcuyu hedef alan yeni bir dosyanın içinde karşımıza çıkıyor. Kuralsız ve suça batan bir hayat sürdürdüğü için durumun ciddiyetini anlamasını sağlayabilecek tek şey cezaevinde tecrit edilmesidir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Futbolcu Kylian Mbappe
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