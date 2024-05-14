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  4. Dünya Çiftçiler Günü İpsala Ovası'nda tarlaya çeltik tohumu saçılarak kutlandı

Dünya Çiftçiler Günü İpsala Ovası'nda tarlaya çeltik tohumu saçılarak kutlandı

AA AA
14.05.2024 13:41
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Türkiye'deki çeltiğin dörtte birinin üretildiği, Edirne'nin İpsala ilçesinde 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü çeltik tohumu saçılarak kutlandı.

İlçedeki kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Buradaki tören İpsala Ziraat Odası Meclis Başkanı Nedim Tunç tarafından çelenk sunulmasıyla sürdü.

Kutlama daha sonra İpsala Çeltik Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Bakan'ın İpsala Ovası'ndaki çeltik tarlasında devam etti.

Kaymakam Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Mehmet Kerman, burada yaptıkları konuşmada çiftçilerin günlerini kutladı.

Ardından çizme giyen Sevgili ve Kerman, su verilmiş çeltik tavasına girerek tohum saçtı.

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Anahtar Kelimeler:
tören

Edirne Namaz Vakitleri 14 Mayıs Salı

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