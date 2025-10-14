SPOR

Dünya devi Real Madrid'den yılın transfer bombası! Vini Jr gidiyor! Arda Güler'in kefil olduğu Kenan Yıldız Juventus'tan geliyor...

Juventus’un Milli futbolcusu Kenan Yıldız için İspanyol medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Arda Güler'in formasını terlettiği İspanyol devi Real Madrid, Türk futbolcu için düğmeye bastı.

İspanyol futbol devi Real Madrid çılgın bir transfer planı yaptı. Eflatun-Beyazlılar’ın yıldız oyuncusu Vini Jr için Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri ciddi anlamda düşünmeye alırken, Brezilyalı oyuncunun yerine ise Türk Milli takımının parlayan ismi Kenan Yıldız’ı gündemine aldı.

KENAN YILDIZ BOMBASI!

İspanyol futbol devi Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Kenan Yıldız'ı transfer gündemine aldı.

Eflatun-beyazlıların milli futbolcuyu 22 Ekim tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Real Madrid-Juventus maçında Santiago Bernabeu Stadyumu'nda canlı izleyeceği ve yakından gözleme fırsatı bulacağı belirtildi.

VINI JR YOLCU GİBİ

İngiliz medyasından Sky Sports'un haberine göre; Real Madrid, Vinicius Junior için Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri ciddi şekilde değerlendirmeyi düşünüyor. Suudi ekiplerinden astronomik bazı teklifler alan Vini Jr için teklifler değerlendirip yerini Kenan Yıldız’ın transfer edilmesi gündemde. Öte yandan Vini Jr’ında Suudi ekiplerinden gelen yüksek maaşlı tekliflere sıcak olduğu ve ayrılabileceği iletildi.

ARDA GÜLER KEFİL OLDU

Milli Takımımızın geleceği olarak nitelendirilen Arda Güler’in Kenan Yıldız’ın performansına kefil olduğu ve Real Madrid’e gelmesi durumunda takımının çehresini değiştireceğini belirtti. Öte yandan ikilinin tekrar bir araya gelmesinden dolayı çok mutlu olacağı ve Türk taraftarlarının desteğini alacağı dile getirildi.

