Dünya devi Taffarel'i resmen açıkladı

Liverpool, Claudio Taffarel'in kaleci antrenörlüğü görevine getirilidiğini resmen açıkladı.

Brezilya ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Claudio Taffarel, Premier Lig devi Liverpool'un yeni kaleci antrenörü oldu.

Liverpool, bir zamanlar sarı kırmızılılarda da kaleci antrenörü olarak görev alan Taffarel'le anlaşma sağlandığını açıkladı.

Futbolculuk döneminde 1999-2001 yılları arasında Galatasaray'da kalecilik yapan Brezilyalı isim, sarı kırmızılı kulüpte kaleci antrenörü olarak da görev yapmıştı.

Claudio Taffarel, son olarak Brezilya Milli Takımı'nda görev alıyordu.



