Dünya devleriyle anılıyordu! Osimhen'den Galatasaraylı taraftarları rahatlatan açıklama

Gösterdiği performans ile dünya devlerinin radarına giren Victor Osimhen için her gün yeni bir takım ismi yazılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklama ile Osimhen'in uzun yıllar takımda kalmasını istediğini aktarmıştı.

"GALATASARAY'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Buna rağmen transfer dedikoduları sürerken, Victor Osimhen'den Galatasaraylı taraftarları rahatlatan bir açıklama geldi.

Romeo WJ'nin Twitch yayınına katılan Osimhen burada samimi açıklamalarda bulundu. Transfer dedikodularıyla ilgili olarak konuşan Osimhen Galatasaray'da mutlu olduğunu vurguladı ve "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

"BU ŞEHRİ VE KULÜBÜ SEVİYORUM"

Kendisi için mutlu hissetmenin önemine değinen Osimhen "Ben öyle bir kulüpteyim ki biliyorsun orada sevildiğim bir yerdeyim, bu şehri ve kulübü seviyorum. Kulübümü çevreleyen insanları seviyorum" ifadelerini kullandı.

Adının Barcelona ve Real Madrid gibi takımlarla anılması da sorulan Osimhen, "Daha önce söylediğim gibi, gelecekte neler olacağını göreceğiz. Bu yüzden sadece devam ediyorum" şeklinde konuştu.