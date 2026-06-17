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Dünya devleriyle anılıyordu! Osimhen'den Galatasaraylı taraftarları rahatlatan açıklama

Adı dünya devleri ile anılan Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen takımdan ayrılacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Osimhen yaptığı açıklama ile Galatasaraylı taraftarların yüreğine su serpti. İşte tüm detaylar...

Dünya devleriyle anılıyordu! Osimhen'den Galatasaraylı taraftarları rahatlatan açıklama
Melih Kadir Yılmaz

Gösterdiği performans ile dünya devlerinin radarına giren Victor Osimhen için her gün yeni bir takım ismi yazılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek yaptığı açıklama ile Osimhen'in uzun yıllar takımda kalmasını istediğini aktarmıştı.

Dünya devleriyle anılıyordu! Osimhen den Galatasaraylı taraftarları rahatlatan açıklama 1

"GALATASARAY'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Buna rağmen transfer dedikoduları sürerken, Victor Osimhen'den Galatasaraylı taraftarları rahatlatan bir açıklama geldi.

Romeo WJ'nin Twitch yayınına katılan Osimhen burada samimi açıklamalarda bulundu. Transfer dedikodularıyla ilgili olarak konuşan Osimhen Galatasaray'da mutlu olduğunu vurguladı ve "Galatasaray'dan ayrılmayı düşünmüyorum" dedi.

Dünya devleriyle anılıyordu! Osimhen den Galatasaraylı taraftarları rahatlatan açıklama 2

"BU ŞEHRİ VE KULÜBÜ SEVİYORUM"

Kendisi için mutlu hissetmenin önemine değinen Osimhen "Ben öyle bir kulüpteyim ki biliyorsun orada sevildiğim bir yerdeyim, bu şehri ve kulübü seviyorum. Kulübümü çevreleyen insanları seviyorum" ifadelerini kullandı.

Adının Barcelona ve Real Madrid gibi takımlarla anılması da sorulan Osimhen, "Daha önce söylediğim gibi, gelecekte neler olacağını göreceğiz. Bu yüzden sadece devam ediyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Victor Osimhen
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