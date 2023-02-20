YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Dünya Doktorlarından deprem bölgesine ilk yardım desteği

Dünya Doktorlarından deprem bölgesine ilk yardım desteği

20.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından Dünya Doktorları (DDD), Hatay’da ve Suriye’de depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için desteğini sürdürüyor.

Orta Güneydoğu Türkiye’de ve Suriye sınırına yakın yerde meydana gelen yıkıcı depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünya Doktorları, depremlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaçları belirlemek üzere hızlı bir şekilde harekete geçti ve depremin ilk anından bu yana çalışmalarına devam etti. Merkezi Türkiye’nin Kahramanmaraş ili olan ve Kuzey Batı Suriye’nin özellikle Halep ve İdlib bölgelerini ağır bir şekilde etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen insanlara ilk yardım ve tıbbi müdahale sağlayan Dünya Doktorları, bölge partnerlerinin desteğini gördü. Afet bölgesindeki çalışmalarına 24 saat içerisinde İnigo Pharma ilaç bağışında bulundu ve Project HOPE ve SAMU arama kurtarma ekipleri ile zamana karşı verilen yarışa destek verdi.

Dünya Doktorları Başkanı Hakan Bilgin, “6 Şubat sabahı Türkiye ve Suriye’yi vuran yıkıcı depremlerden sonra Dünya Doktorları, sahra çadırları ile sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor. Afetin ilk anından bu yana depremzedeler ve ekiplerimiz için güvenli alan olarak kullanılacak konteynerler Hatay’a ulaşmaya başladı. Sağlık çalışanlarımız aracılığıyla ilk yardım, ilaç, battaniye, kit dağıtımı yapılmaya da devam ediyor. Psikologlarımız, afet sonrası travma için psikolojik ilk yardım amacıyla bölgede çalışıyor. Ayrıca, İdlib’te bulunan 5 kliniğimiz aracılığıyla acil tıbbi müdahale yapıyoruz. Buna ek olarak, enkaz altından yaralı olarak kurtulan ve geride kalan insanlara hizmet veren hastanelerin çağrısına İdlib Sağlık Müdürlüğü’ne ilaç bağışında bulunarak yanıt verdik. Ülkede çok sayıda bina ve sığınak yıkılırken, halihazırda yetersiz olan sağlık tesisleri ve hastaneler kullanılamaz hale geldi ve sağlık personelinin birçoğu da aileleri ile birlikte afetzede durumunda. Dünya Doktorları olarak, depreme yönelik acil müdahale projesi neticesinde oluşan insan kaynağı açığını doldurmak üzere Suriye’nin Afrin bölgesi için işe alım yapacağız” dedi.

‘EBELERDEN VE ECZACILARDAN OLUŞAN GEÇİCİ BİR MOBİL SAĞLIK EKİBİ OLUŞTURDUK’

Dünya Doktorlarının birinci basamak sağlık hizmeti merkezi ve sanitasyon alanları olarak kullanılacak konteynerler ile depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hakan Bilgin, “Doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve psikologlarımız; birinci basamak sağlık hizmetleri sunarken bir eczane de afetten etkilenen nüfusa ilaç sağlamaktadır” dedi. Bilgin, "Antakya’da Suriye’deki operasyonlarımızı yürüttüğümüz bir koordinasyon ofisimiz var ve Suriye içinde de kliniklerimiz bulunuyor. Türkiye sınırına yakın kliniklerimizden biri deprem nedeniyle kısmen yıkıldı. Günde 400’den fazla birinci basamak sağlık hizmeti veren muayenehanelerimizin bulunduğu bina çöktüğü ve kliniğin girişini kapattığı için oradaki kliniğimiz şu an faaliyet gösteremiyor. Enkazı bir an önce temizleyerek kliniğe ulaşımı sağlamak ve hizmetlerimize devam edebilmek için çalışıyoruz” dedi. Türkiye ve Suriye’deki depremler sonucu 4 çalışma arkadaşlarının hayatını yitirdiğini belirten Bilgin, “Umutlu bekleyişimiz maalesef olumlu sonuçlanmadı ve Suriye Programı Koordinatörümüz Dr. Mohamad Shahin ve ailesi Hatay’da hayatını kaybetti. Değerli çalışma arkadaşlarımızdan klinik bekçimiz Ziad Salim’i, ebe Zahia Elomer’i ve laboratuvar teknisyenimiz Usame Elabod’u da Suriye’nin Afrin kasabasını yıkan depremde kaybettik” dedi. Bilgin, Dünya Doktorlarının, hâlihazırda bölgede bulunan ve depremden etkilenenlere acil müdahalede bulunmak üzere mahalleleri ve yeni kurulan kampları ziyaret eden doktorlardan, hemşirelerden, ebelerden ve eczacılardan oluşan geçici bir mobil sağlık ekibi oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
STK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyorSTK'lerin deprem bölgesindeki yardım seferberliği devam ediyor
Konya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldüKonya'da yangın çıkan evde çöken çatının altında kalan 7 depremzede öldü
911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü911 Arama Kurtarma Ekibi deprem bölgesinden Bandırma’ya döndü
Anahtar Kelimeler:
deprem

İstanbul Namaz Vakitleri 20 Şubat Pazartesi

İmsak
06:21
Sabah
07:46
Öğle
13:23
İkindi
16:20
Akşam
18:50
Yatsı
20:10
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.