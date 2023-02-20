Dünya Doktorlarından deprem bölgesine ilk yardım desteği

Orta Güneydoğu Türkiye’de ve Suriye sınırına yakın yerde meydana gelen yıkıcı depremler binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Dünya Doktorları, depremlerin yaşandığı bölgelerde ihtiyaçları belirlemek üzere hızlı bir şekilde harekete geçti ve depremin ilk anından bu yana çalışmalarına devam etti. Merkezi Türkiye’nin Kahramanmaraş ili olan ve Kuzey Batı Suriye’nin özellikle Halep ve İdlib bölgelerini ağır bir şekilde etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremden etkilenen insanlara ilk yardım ve tıbbi müdahale sağlayan Dünya Doktorları, bölge partnerlerinin desteğini gördü. Afet bölgesindeki çalışmalarına 24 saat içerisinde İnigo Pharma ilaç bağışında bulundu ve Project HOPE ve SAMU arama kurtarma ekipleri ile zamana karşı verilen yarışa destek verdi.

Dünya Doktorları Başkanı Hakan Bilgin, “6 Şubat sabahı Türkiye ve Suriye’yi vuran yıkıcı depremlerden sonra Dünya Doktorları, sahra çadırları ile sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor. Afetin ilk anından bu yana depremzedeler ve ekiplerimiz için güvenli alan olarak kullanılacak konteynerler Hatay’a ulaşmaya başladı. Sağlık çalışanlarımız aracılığıyla ilk yardım, ilaç, battaniye, kit dağıtımı yapılmaya da devam ediyor. Psikologlarımız, afet sonrası travma için psikolojik ilk yardım amacıyla bölgede çalışıyor. Ayrıca, İdlib’te bulunan 5 kliniğimiz aracılığıyla acil tıbbi müdahale yapıyoruz. Buna ek olarak, enkaz altından yaralı olarak kurtulan ve geride kalan insanlara hizmet veren hastanelerin çağrısına İdlib Sağlık Müdürlüğü’ne ilaç bağışında bulunarak yanıt verdik. Ülkede çok sayıda bina ve sığınak yıkılırken, halihazırda yetersiz olan sağlık tesisleri ve hastaneler kullanılamaz hale geldi ve sağlık personelinin birçoğu da aileleri ile birlikte afetzede durumunda. Dünya Doktorları olarak, depreme yönelik acil müdahale projesi neticesinde oluşan insan kaynağı açığını doldurmak üzere Suriye’nin Afrin bölgesi için işe alım yapacağız” dedi.

‘EBELERDEN VE ECZACILARDAN OLUŞAN GEÇİCİ BİR MOBİL SAĞLIK EKİBİ OLUŞTURDUK’

Dünya Doktorlarının birinci basamak sağlık hizmeti merkezi ve sanitasyon alanları olarak kullanılacak konteynerler ile depremlerden etkilenen insanlara uzun vadeli ve sürdürülebilir insani yardım sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Hakan Bilgin, “Doktorlarımız, ebelerimiz, hemşirelerimiz ve psikologlarımız; birinci basamak sağlık hizmetleri sunarken bir eczane de afetten etkilenen nüfusa ilaç sağlamaktadır” dedi. Bilgin, "Antakya’da Suriye’deki operasyonlarımızı yürüttüğümüz bir koordinasyon ofisimiz var ve Suriye içinde de kliniklerimiz bulunuyor. Türkiye sınırına yakın kliniklerimizden biri deprem nedeniyle kısmen yıkıldı. Günde 400’den fazla birinci basamak sağlık hizmeti veren muayenehanelerimizin bulunduğu bina çöktüğü ve kliniğin girişini kapattığı için oradaki kliniğimiz şu an faaliyet gösteremiyor. Enkazı bir an önce temizleyerek kliniğe ulaşımı sağlamak ve hizmetlerimize devam edebilmek için çalışıyoruz” dedi. Türkiye ve Suriye’deki depremler sonucu 4 çalışma arkadaşlarının hayatını yitirdiğini belirten Bilgin, “Umutlu bekleyişimiz maalesef olumlu sonuçlanmadı ve Suriye Programı Koordinatörümüz Dr. Mohamad Shahin ve ailesi Hatay’da hayatını kaybetti. Değerli çalışma arkadaşlarımızdan klinik bekçimiz Ziad Salim’i, ebe Zahia Elomer’i ve laboratuvar teknisyenimiz Usame Elabod’u da Suriye’nin Afrin kasabasını yıkan depremde kaybettik” dedi. Bilgin, Dünya Doktorlarının, hâlihazırda bölgede bulunan ve depremden etkilenenlere acil müdahalede bulunmak üzere mahalleleri ve yeni kurulan kampları ziyaret eden doktorlardan, hemşirelerden, ebelerden ve eczacılardan oluşan geçici bir mobil sağlık ekibi oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

