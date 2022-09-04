Dünya Dron Şampiyonu belli oldu

İSTANBUL (AA) - STM'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve 26 farklı ülkeden 32 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği World Drone Cup’ta (Dünya Dron Şampiyonası), dünyanın en iyi drone pilotları TEKNOFEST KARADENİZ'de belli oldu.

STM'den yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi ve Türkiye’nin tam bağımsız savunma sanayii hedefleri doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, dünyanın en iyi drone pilotlarını TEKNOFEST KARADENİZ’de buluşturdu.

TEKNOFEST kapsamında, STM'nin 4 yıldır yürütücülüğünü üstlendiği World Drone Cup (WDC) heyecanı Samsun Çarşamba Havaalanı’nda yaşandı.

World Drone Cup-2022, Brezilya’dan Güney Kore’ye, Amerika’dan Rusya’ya, İsviçre’den İtalya’ya kadar 26 farklı ülkeden 32 sporcunun mücadelesine sahne oldu. Türkiye Drone Şampiyonası’nda sırasıyla ilk üçe giren, Atakan Mercimek, Hüseyin Ablak ve Hüseyin Yılmaz Çimen ise WDC-2022’de Türkiye’yi temsil etti.

1 Eylül’de pist başı yapan dünyanın en iyi drone yarışmacıları, ilk günü parkuru tanıma ve deneme uçuşları ile tamamladı.

İkinci gün yapılan sıralama turlarının ardından üçüncü gün büyük final heyecanı yaşandı. Finalde birinciliği Güney Kore’den MinChan Kim, ikinciliği yine Güney Kore’den Changhyeon Kang, üçüncülüğü ise Fransa’dan Killian Rousseau kazandı.

WDC-2022’de birinci olan sporcu 30 bin TL, ikinci 20 bin TL ve üçüncü ise 10 bin TL para ödülünün sahibi oldu. Dünyanın en iyi dron pilotlarını Samsun’a getiren STM World Drone Cup, 4 Eylül Pazar günü düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

- STM standında çocuklara ve gençlere yönelik birçok etkinlik gerçekleştirildi

TEKNOFEST KARADENİZ boyunca STM, standında çocuklara ve gençlere yönelik birçok etkinlik de düzenlendi.

STM standında hayallerindeki gemi, denizaltı ve İHA’ları kağıda döken minikler, Türkiye’nin ilk döner kanatlı mini vurucu İHA’sı KARGU ve Türkiye’nin ilk milli korvet projesi MİLGEM’in de 3 boyutlu maketleri üzerinde becerilerini gösterdi. MİLGEM, KARGU ve ALPAGU’yu yakından inceleme fırsatı bulan ziyaretçiler, sürpriz hediyelerle unutulmaz bir festival geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, TEKNOFEST aracılığıyla, bilim, teknoloji ve mühendisliğe ilgi duyan gençlerle bir araya geldiklerini belirtti.

Güleryüz, şunları kaydetti:

"Teknofest kuşağı ile bu kez kurtuluşumuzun simge şehirlerinden Samsun’da buluştuk. Milli teknolojilerimizin geliştirilmesi için bilime ve teknolojiye meraklı gençlere ihtiyacımız var. Teknofest’te kendini gösterme şansı bulan gençlerimiz yarışmalarla deneyim elde ederken, savunma sanayiimiz ile de tanışıyor. STM olarak bizler de milli mühendisliğimizi Teknofest’te gençlerle buluşturarak, onların kariyer yolculuğuna rehberlik ediyoruz.

Yürütücülüğünü üstlendiğimiz Türkiye Drone Şampiyonası’nda Türkiye’nin en iyi pilotlarını belirledik. Ardından dünyanın en iyi drone pilotlarını World Drone Cup’ta Samsun’da buluşturduk. Dereceye giren ve mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyoruz. Gençlerimizi desteklemeye, onların hayallerini gerçekleştirmek için çalışmaya her zaman devam edeceğiz."

