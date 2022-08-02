YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseriyle başladı

"Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseriyle başladı

02.08.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseriyle başladı

Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen "Dünya Düzce Günleri" Fatma Turgut konseri ile başladı.

Gün içerisinde yapılan etkinliklerin ardından Anıt Park Meydanı'nda Fatma Turgut konser verdi.

Meydanda toplanan kalabalık Turgut'un söylediği şarkılarla eğlendi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, sahnede Turgut'a çiçek ve plaket takdiminde bulunarak teşekkür etti.

Dünya Düzce Günleri çerçevesinde 1-8 Ağustosta, Retrobüs, Tefo ve Seko, Ayaz Erdoğan, İmera, Akustik Makam, Şevval Ekiz, Kolpa, Pınar Süer, Ayşe Taş, Dj Uğur ve Derya Uluğ sahne alacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TEKNOFEST'te elektrikli araçlarıyla "teknik tasarım" ödülü alan imam hatipliler gururluTEKNOFEST'te elektrikli araçlarıyla "teknik tasarım" ödülü alan imam hatipliler gururlu
İzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyorİzmir Dikili'de 4 gündür süren su kesintisi tepkilere neden oluyor
Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybettiAydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Düzce etkinlik

Düzce Namaz Vakitleri 2 Ağustos Salı

İmsak
04:00
Sabah
05:44
Öğle
13:07
İkindi
17:01
Akşam
20:19
Yatsı
21:56
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Katil işte böyle kaçtı! Ağlama sesini komşular duyunca...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Nike Air Max'i yakından tanımak ister misiniz? İşte özellikleri ve kullanıcı yorumları

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Türkiye’ye gelip dişlerini yaptırdı! Sonuca inanamadı

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.