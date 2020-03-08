Dünya Emekçi Kadınlar Günü Çeşme’de kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, Çeşme çarşısında gerçekleştirilen yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı’nda, kadına şiddete dikkat çekmek için oynanan sokak tiyatrosu ile 100 kadının oynadığı Zeybek oyunuyla kutlandı.

Çeşme çarşısında gerçekleştirilen yürüyüşle başlayan kutlamaya, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran, CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğullar, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Simge Dura, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) Berna Güler, Emekli-Sen Çeşme Şubesi Başkanı Ayşe Kırındı, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği Başkanı Onur Tabak ve çok sayıda kadın katıldı.

Çeşme çarşısındaki yürüyüşe çarşı esnafı ve vatandaşlar da ilgi gösterirken, çarşı boyunca kadın esnaflara ve vatandaşlara karanfil dağıtıldı.

"Kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz"

Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren yürüyüşün ardından, CHP İlçe Başkanlığı, Çeşme Kent Konseyi ve ÇEŞKA çelenkleri Atatürk Anıtı’na sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Şeniz İridere, bir konuşma yaparak, "Hepimizin yüreğini yakan, içimizi acıtan zamanlardan geçiyoruz. İdlib’te şehit olan ana kuzularımıza, Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Yaklaşık 150 yıl önce kadınların ’Eşit işe eşit ücret’ sloganıyla ölümü göze alarak başlattıkları haklı mücadele, uluslararası karşılık bulmuş, 8 Mart tüm dünyada Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. O günden bugüne geçen süreçte kadınlar bazı kazanımlar elde etmiş olsalar da, bizler maalesef kadının fıtratının tartışıldığı, sosyal hayattan koparılmaya çalışıldığı, hakarete, şiddete maruz kaldığı, hatta kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığı bir dönemden geçiyoruz" diye konuştu.