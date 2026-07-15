Dünya futbolunu sarsacak transfer! Olise gidiyor, Barcola geliyor

Avrupa transfer piyasasında yazın en büyük zincir hamlelerinden biri yaşanmak üzere. Michael Olise'nin Real Madrid'e gitmek istemesiyle başlayan süreçte Bayern Münih'in, Paris Saint-Germain'in genç yıldızı Bradley Barcola'yı transfer listesinin ilk sırasına aldığı iddia edildi.

REAL MADRİD'DEN REKOR HAMLE

Foot Mercato'nun haberine göre Michael Olise, kariyerine Real Madrid'de devam etmek istiyor. İspanyol devi de İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmak için rekor seviyede bir bonservis ödemeye hazır. Bu gelişme sonrası Bayern Münih yönetimi olası ayrılığa karşı alternatif isimler üzerinde çalışmalara başladı.

BAYERN'İN HEDEFİ BARCOLA

Alman devinin listesindeki ilk ismin Paris Saint-Germain forması giyen Bradley Barcola olduğu belirtiliyor. 23 yaşındaki Fransız yıldızın transferi için temasların başladığı öne sürülürken, PSG'nin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle pazarlıkların kolay geçmeyeceği ifade ediliyor.

FABRIZIO ROMANO: "KAPI KAPANMIŞ DEĞİL"

Transfer konusunda Dünya çapında bilinirliğe sahip olan gazeteci Fabrizio Romano da Barcola'nın geleceğiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Romano, "Bradley Barcola bu yaz PSG'den ayrılabilir. Ancak bunun gerçekleşmesi tamamen kulüplerin ortaya koyacağı tekliflere bağlı." ifadelerini kullandı.

SEZONA DAMGA VURDU

Geçtiğimiz sezon Paris Saint-Germain formasıyla 49 resmi maçta 13 gol ve 7 asist üreten Barcola, Avrupa'nın yükselen yıldızları arasında gösteriliyor. Real Madrid'in Olise hamlesi, Bayern Münih'in Barcola planı derken Avrupa futbolunda yaz transfer dönemine damga vuracak büyük bir zincir transfer operasyonunun başlaması bekleniyor.