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Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, Burnley'in genç orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı. İşte genç futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe maliyeti...

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti
Burak Kavuncu

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen duyurdu.

ANLAŞMANIN MALİYETİ BELLİ OLDU

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti 1

Yapılan anlaşmaya göre Galatasaray, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için 3M sterlin kiralama bedeli ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 22.5M sterlin şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.

YILLIK MAAŞI DA NETLEŞTİ

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti 2

Fransız futbolcunun sarı-kırmızılı ekipten yıllık 2,6 milyon euro kazanacağı açıklandı. İşte açıklamanın tamamı...

"Profesyonel futbolcu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun, kendisi ve kulübü Burnley Football & Athletic Company Limited ile futbolcunun şarta bağlı satın alma opsiyonlu olarak 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup, geçici transfer bedeli 3.000.000 GBP olarak belirlenmiştir.

Şarta bağlı satın alma opsiyonu bedeli 22.500.000 GBP'dir.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2026-2027 sezonu için net 2.650.000 EUR sabit ücret ödenecektir."

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İLK AÇIKLAMALAR GELDİ!

Galatasaray, Lesley Ugochukwu transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti 3

Lesley Ugochukwu: "Taraftarlarımızla karşılaşmak için sabırsızlanıyorum. Atmosferi daha önce videolardan gördüm. Şimdi onlarla görülmek istiyorum. Çok gururluyum burada olmaktan dolayı. Bu bir hayaldi, Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Buraya kazanmak için geldim."

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galatasaray Lesley Ugochukwu
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