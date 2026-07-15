Beşiktaş, Trossard transferinin tüm mali detaylarını açıkladı!

Beşiktaş, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birini resmiyete döktü. Siyah-beyazlı kulüp, Belçika Milli Takımı'nın yıldız ismi Leandro Trossard'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

3+1 YILLIK İMZA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, 30 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte açıklamanın tamamı...

“Profesyonel futbolcu Leandro Trossard'ın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. The Arsenal Football Club Public Limited Company kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18.000.000 Avro 6 (altı) eşit taksit halinde üç yılda ödenecektir. Oyuncu ile üç yıl artı bir yıl opsiyonlu olacak şekilde anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 6.500.000 Avro garanti ücret ödenecektir.”

18 MİLYON EURO BONSERVİS

Transfer kapsamında Beşiktaş'ın oyuncunun bonservisi için 18 milyon euro ödeyeceği, bu bedelin 6 taksit halinde karşılanacağı belirtildi. Belçikalı yıldızın ise yıllık 6,5 milyon euro garanti ücret kazanacağı öğrenildi.

YILDIZ TAKVİYESİ

Premier Lig ve Avrupa futbolunda uzun yıllardır üst düzey performans sergileyen Trossard'ın transferi, Beşiktaş taraftarında büyük heyecan yaratırken siyah-beyazlı yönetim, yeni sezon öncesinde kadrosuna önemli bir kalite kazandırmış oldu.