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Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 18 madalya

31.05.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 18 madalya elde etti.

Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda 18 madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 18 madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada mücadele eden 10'u erkek, 11'i kadın 21 milli sporcu, 6'şar altın, gümüş ve bronz olmak üzere toplam 18 madalyanın sahibi oldu.

Kadın Milli Takımı, 17 yıl aradan sonra 672 puanla ilk sırada yer aldı. Şampiyonayı 608 puanla Rusya ikinci, 594 puanla ABD ise üçüncü basamakta tamamladı.

Kadınlarda Cansu Bektaş 3 altın, Melisa Güneş ise 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Cansel Özkan 2 gümüş, Dilara Uçan ise birer altın, gümüş ve bronz madalya elde etti. Nuran Yalçın ise bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkek Milli Takımı ise organizasyonda 572 puanla ikincilik elde etti. Rusya 646 puanla birinci olurken, Özbekistan ise 500 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Erkeklerde Muhammed Furkan Özbek, 2 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak dünya gençler şampiyonu oldu. Yusuf Fehmi Genç 2, Samed Coşkun ise 1 bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, yaptığı açıklamada, şampiyonada önemli bir başarı elde ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özellikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Kadın Milli Takımı'mız 17 yıl aradan sonra şampiyon olarak adeta tarih yazdı. Gençler Dünya Şampiyonası'nda 18 madalya kazanmak... Bunun 6'sı altın, bu da bir rekor ve çok önemli bir başarı. Bu başarının tesadüf olmadığı, yapılan planlı ve önemli çalışmalar neticesinde böyle güzel sonuçlara ulaşmanın haklı gururunu yaşayan gençlerimizin bu yarışmalarda 2024 Paris Olimpiyatları için önemli tecrübeler kazandıkları kanaatindeyim. Sporcularımızı alnından öpüyorum, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyor, kulüplerimizi tebrik ediyor ve tüm camiamıza teşekkür ediyorum."

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