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Matteo Guendouzi, akıllara durgunluk veren golü kaçırdı! Uzun yıllar unutulmayacak

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK deplasmanında oynadığı kritik mücadelenin ilk yarısına akılalmaz bir an damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içindeki %100 gollük pasında topla buluşan Matteo Guendouzi, bomboş kale karşısında topu auta gönderdi. Fenerbahçe kulübesi şaşkınlıktan donup kalırken pozisyon sosyal medyayı salladı.

Matteo Guendouzi, akıllara durgunluk veren golü kaçırdı! Uzun yıllar unutulmayacak
Emre Şen
Matteo Guendouzi

Matteo Guendouzi

FRA Fransa
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, zorlu Gaziantep FK deplasmanında futbolseverleri hayrete düşüren bir pozisyon yaşadı. Karşılaşmanın ilk devresinde gelişen sarı-lacivertli atakta net bir fırsat harcanırken, kaçan pozisyon kısa sürede maçın önüne geçti.

KEREM AKTÜRKOĞLU ALTIN TEPSİDE SUNDU

Matteo Guendouzi, akıllara durgunluk veren golü kaçırdı! Uzun yıllar unutulmayacak 1

Sağ kanattan rakip ceza sahasına adeta fırtına gibi giren Kerem Aktürkoğlu, kaleciyi de oyundan düşürüp altıpas üzerindeki Matteo Guendouzi'ye adeta altın tepside bir asist pası çıkardı.

GUENDOUZI BOŞ KALEDEN AUTA ATTI!

Matteo Guendouzi, akıllara durgunluk veren golü kaçırdı! Uzun yıllar unutulmayacak 2

Tüm stadyumun ve ekran başındakilerin "gol" diye ayağa kalktığı anda Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi akıllara durgunluk veren bir vuruş yaptı. Kalenin bomboş olduğu pozisyonda meşin yuvarlağı çerçevenin dışına yollayan yıldız futbolcu, imkansızı başararak mutlak bir golden yararlanamadı.

YEDEK KULÜBESİ DONDU KALDI

Matteo Guendouzi, akıllara durgunluk veren golü kaçırdı! Uzun yıllar unutulmayacak 3

Kaçan akılalmaz pozisyonun ardından Fenerbahçe yedek kulübesindeki teknik heyet ve futbolcular ellerini başlarının arasına alarak büyük bir şok yaşadı. Şaşkınlık anları anbean kameralara yansırken, Guendouzi'nin harcadığı bu %100'lük fırsat sosyal medyada kısa sürede gecenin en çok paylaşılan videosu oldu.

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Fenerbahçe Fenerbahçe

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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe Mattéo Guendouzi
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